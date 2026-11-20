Dan Andronic a criticat interpretările potrivit cărora poziția ocupată de președintele Nicușor Dan într-o fotografie oficială ar indica o lipsă de importanță acordată României. Jurnalistul a atras atenția că șeful statului se află pe primul rând, alături de Maia Sandu, și că alți lideri europeni și internaționali ocupă locuri similare, la capătul opus al aceluiași rând.

Dan Andronic a comentat, într-o postare pe Facebook, reacțiile provocate de o fotografie oficială în care președintele Nicușor Dan apare în partea stângă a primului rând. Jurnalistul s-a referit la cei care au interpretat această poziționare drept un semn că România ar fi fost plasată pe un loc lipsit de importanță.

„Toată lumea vede această fotografie și comentează în dulcele stil prostesc românesc: Nicușor Dan stă pe ultimul loc (în stânga)…

O fotografie pe care unii, cu mintea lor mică, o citesc ca la nuntă. Pentru ei rezultă că noi suntem niște fraieri.

Singurii fraieri sunt cei care nu se uită la toată fotografia.”

În continuarea mesajului, Dan Andronic a atras atenția că Nicușor Dan se află pe primul rând, lângă Maia Sandu. Jurnalistul a făcut referire și la pozițiile ocupate de Ursula von der Leyen, Mark Rutte și Antonio Costa, aflați la celălalt capăt al aceluiași rând.

„În primul rând, Nicușor Dan este pe primul rând. Lângă Maia Sandu.

În al doilea rând, în primul rând, la capătul rândului, dar în dreapta, se află Ursula von der Leyen, Mark Rutte, secretarul general NATO și Antonio Costa, președintele Consiliului European. Niște fraieri, n-au prins loc in mijloc.”

La finalul postării, jurnalistul a continuat criticile la adresa celor care au comentat fotografia, referindu-se la felul în care aceștia au interpretat poziționarea oficialilor în imagine.

„Deci faptul că suntem masochiști o știam. Dar că suntem și analfabeți diplomatic trebuia doar demonstrat. S-a demonstrat…”, a scris Dan Andronic pe Facebook.