Nicușor Dan susține că întâlnirea dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei nu modifică direcția politică a celor trei puteri. Șeful statului a respins posibilitatea unei noi înțelegeri internaționale care să excludă Europa și a anunțat că garanțiile de securitate vor fi stabilite prin cooperarea dintre Statele Unite și țările din Coaliția de Voință.

După participarea la reuniunea Coaliției de Voință, Nicușor Dan a fost întrebat despre implicațiile summitului trilateral desfășurat la Shenzhen, în China. Discuția a vizat posibilitatea schimbării ordinii internaționale în urma întâlnirii dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, dar și eventualele riscuri pentru România și celelalte state europene.

Președintele României a afirmat că reuniunea celor trei lideri nu reprezintă un moment care să determine schimbări majore în politica externă a Statelor Unite, Rusiei sau Chinei. Potrivit acestuia, fiecare dintre cele trei puteri urmează propriile direcții politice, iar întâlnirea desfășurată în marja unui summit internațional nu modifică aceste procese.

”Nu se schimbă, prin întâlnirea de azi. (..) Sunt nişte procese ale fiecăruia dintre ţările importante şi întâlnirea de azi nu a fost un eveniment excepţional, care să schimbe parcursul vreuneia din aceste ţări. A fost o întâlnire în marja unei reuniuni multilaterale, dar bineînţeles că vorbim de actori importanţi pe scena globală şi la care trebuie să fim atenţi tot timpul”, a menţionat preşedintele Nicuşor Dan.

Șeful statului a arătat astfel că evoluțiile internaționale trebuie urmărite în continuare, având în vedere influența celor trei țări asupra securității mondiale.

Un alt subiect abordat la Berlin a fost posibilitatea apariției unei noi formule de negociere între marile puteri, comparată în unele analize internaționale cu acordurile de la Yalta.

Întrebat despre acest scenariu, Nicușor Dan a respins ideea că întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi Jinping ar putea reprezenta începutul unei asemenea schimbări.

Președintele a argumentat că pozițiile exprimate de cele trei state nu sunt diferite de cele prezentate în zilele precedente. Totodată, acesta a făcut referire la participarea reprezentanților americani la discuțiile Coaliției de Voință.

”Nu, nicidecum. Adică, nici poziţia Rusiei de azi, nici poziţia Statelor Unite de azi, nici poziţia Chinei de azi nu diferă de ce au spus acum două zile, acum cinci zile, şi, mai mult decât atât, aşa cum v-am spus, cei doi emisari americani au fost azi la întâlnirea Coaliţiei de Voinţă. Preşedintele Trump a intervenit arătându-şi solidaritatea cu demersul Coaliţiei de Voinţă. Garanţiile de securitate vor fi un efort comun al ţărilor din Coaliţia de Voinţă şi al Statelor Unite”.

Potrivit declarațiilor sale, implicarea Washingtonului în discuțiile purtate la Berlin arată că Statele Unite continuă să participe la demersurile privind garanțiile de securitate. Nicușor Dan a explicat și motivul pentru care nu consideră posibil un scenariu asemănător celui de la Yalta. Potrivit lui președintelui, ”o Yalta ar însemna excluderea Europei din acest proces şi nu poate să fie vorba de aşa ceva”.

Președintele a fost întrebat și dacă rezultatele reuniunii Coaliției de Voință de la Berlin impun convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Nicușor Dan a răspuns că nu intenționează să organizeze o ședință extraordinară a CSAT, întrucât discuțiile purtate nu au generat o situație care să necesite o asemenea măsură.

Șeful statului a explicat că, deși există etape importante în procesul de stabilire a garanțiilor de securitate, acestea nu justifică modificarea calendarului obișnuit al reuniunilor Consiliului.

Aşa cum am spus de câteva ori, sunt etape importante într-un proces, dar nimic care să ceară o sesiune extraordinară a CSAT-ului. O să avem un CSAT, odată pe trimestru, aşa cum îl avem în fiecare trimestru”, a subliniat preşedintele.

Prin urmare, următoarea reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării va avea loc potrivit programului trimestrial, fără convocarea unei ședințe suplimentare în urma discuțiilor de la Berlin.