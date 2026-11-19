Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, la finalul participării sale la reuniunea Coaliției de Voință desfășurate la Berlin, că statele europene trebuie să ia parte direct la discuțiile privind încheierea conflictului din țara vecină. Șeful statului a subliniat că poziția României, aliniată cu cea a mai multor parteneri internaționali, pornește de la realitatea că evoluția războiului din Ucraina are un impact direct asupra arhitecturii de securitate a întregului continent european.

În viziunea președintelui României, implicarea continentului în procesul de pace trebuie să fie una coerentă, bazată pe consultarea tuturor statelor membre, cu o atenție sporită acordată țărilor aflate în proximitatea zonei de conflict. Nicușor Dan a avertizat totodată asupra riscurilor pe termen lung pe care le-ar genera un acord de pace dezavantajos pentru Kiev, arătând că o astfel de soluție nu ar face decât să încurajeze viitoare agresiuni din partea Moscovei.

”Poziţia noastră, comună cu multor state, a fost că e nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei. E nevoie ca, în această discuţie, Europa să fie unită şi, deci, pentru asta e nevoie ca să existe grupuri de lucru care să reunească, să pună împreună aşteptările tuturor ţărilor europene, în special ale celor care sunt mai aproape de linia frontului. Şi poziţia noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace, nu trebuie să fie o Ucraină mai slăbită, pentru că asta e o invitaţie ca Rusia peste câţiva ani să facă acelaşi lucru”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, după participarea, la Berlin, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă.

Pe lângă sprijinul pentru Ucraina, șeful statului a atras atenția asupra faptului că negocierile nu trebuie să ducă la o diminuare a capacităților de apărare ale continentului și nici la afectarea parteneriatului strategic cu Washingtonul. Potrivit declarațiilor sale, progresele înregistrate până în prezent în domeniul securității comune trebuie consolidate, fără a afecta legătura transatlantică dintre Europa și Statele Unite ale Americii.

Un alt punct central al intervenției președintelui României la Berlin a vizat situația strategică din regiunea pontică. Nicușor Dan a reafirmat poziția constantă a Bucureștiului privind rolul esențial pe care acest spațiu îl joacă atât în prezent, cât și în etapa post-conflict.

”Evident, am vorbit de securitatea la Marea Neagră, şi prezentă şi viitoare. Am explicat ce se întâmplă şi am insistat, cum o facem de multă vreme, cât de importantă este Marea Neagră pentru securitatea regiunii şi inclusiv pentru procesul de pace din Ucraina după încheierea războiului”, a arătat şeful statului.