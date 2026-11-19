Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, și-a încheiat vizita oficială în Asia și a plecat spre Statele Unite imediat după finalizarea discuțiilor cu președintele chinez Xi Jinping și cu omologul său rus, Vladimir Putin. Potrivit informațiilor transmise de The Associated Press, șeful executivului american s-a deplasat direct către Aeroportul Internațional Baoan din orașul chinez Shenzhen, imediat ce întrevederea la nivel înalt a luat sfârșit.

La sosirea pe pista aeroportului, Donald Trump a avut parte de o primire oficială fastuoasă, fiind întâmpinat cu covorul roșu și acordurile unei fanfare militare. Înainte de a urca la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, liderul american a salutat asistența într-un stil caracteristic, strângând pumnul în aer și făcând cu mâna, în timp ce a mimat din buze un "mulţumesc".

Conform programului oficial, președintele Statelor Unite urmează să aterizeze la Washington și să ajungă la Casa Albă în cursul nopții de joi, după fusul orar local.

Deplasarea din China a reprezentat punctul culminant al unui turneu diplomatic extrem de dens în regiune. Donald Trump a luat parte la summitul anual al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), eveniment care a succedat vizitei sale în Filipine. La Manila, unde a fost găzduit de președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr., liderul de la Washington a participat atât la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), cât și la o reuniune a formatului Quad, alianță din care mai fac parte Australia, India și Japonia.

În urma discuțiilor tripartite dintre Statele Unite, China și Rusia, oficialii de la Moscova și presa de stat de la Beijing au anunțat că cei trei lideri au ajuns la un consens pe câteva direcții strategice. Documentul convenit vizează implementarea unor reforme la nivelul Organizației Națiunilor Unite, majorarea aprovizionărilor cu carburant și inițierea unui dialog destinat reducerii riscurilor nucleare.

Cu toate acestea, documentul intitulat "Declaraţie de Pace" omite complet conflictele armate din Ucraina și din Iran, deși Donald Trump afirmase anterior că a abordat ambele subiecte în discuțiile purtate joi cu Xi Jinping și Vladimir Putin.

Agenția The Associated Press notează că acest summit trilateral se află la granița dintre un moment de cotitură în istoria diplomației mondiale și o simplă acțiune de imagine, care ar putea fi rapid dată uitării. De altfel, specialiștii în politică externă manifestă un optimism rezervat și au așteptări reduse în ceea ce privește obținerea unor progrese concrete și de durată în urma acestei întrevederi.