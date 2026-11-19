Președinții Statelor Unite, Rusiei și Chinei au convenit joi, 19 noiembrie, asupra unei „Declarații de Pace”, în urma unei întâlniri desfășurate la Shenzhen, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Documentul semnat de Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping cuprinde angajamente privind securitatea nucleară, aprovizionarea cu produse petroliere și reformarea Organizației Națiunilor Unite, potrivit AFP.

Declarația, structurată în patru puncte, a fost făcută publică de Kremlin și de presa de stat chineză după încheierea discuțiilor dintre cei trei șefi de stat. Printre subiectele abordate se numără reducerea riscurilor nucleare și stabilitatea internațională, însă documentul nu stabilește măsuri concrete pentru combaterea proliferării armelor nucleare.

„Cei trei şefi de stat au discutat aprofundat despre situaţia internaţională şi s-au angajat să păstreze stabilitatea strategică şi securitatea internaţională”, scrie în acest text, în patru puncte.

Întâlnirea a avut loc în marja summitului APEC, organizat în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, și a reunit pentru prima dată cei trei președinți în acest format.

Unul dintre punctele declarației se referă la securitatea nucleară. Statele Unite, Rusia și China și-au exprimat intenția de a continua dialogul pentru limitarea riscurilor asociate armelor nucleare și împiedicarea răspândirii acestora.

Cele trei țări afirmă că vor „să angajeze un dialog cu privire la reducerea riscurilor nucleare şi prevenţia proliferării nucleare”. Totodată, președinții au reafirmat poziția potrivit căreia utilizarea armelor nucleare într-un conflict nu poate reprezenta o soluție.

„Cei trei şefi de stat reafirmă că un război nuclear nu poate să fie câştigat şi nu trebuie să niciodată purtat”, scrie în document.

Deși tema proliferării nucleare a fost inclusă în acord, declarația nu conține un calendar sau măsuri concrete pentru punerea în aplicare a angajamentelor. Donald Trump anunțase înaintea summitului că intenționează să abordeze această problemă în discuțiile cu omologii săi.

Un alt punct al documentului vizează sectorul energetic, afectat de perturbările provocate de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Cei trei lideri au convenit să aibă în vedere „creşterea producţiei lor şi a aprovizionărilor cu produse petroliere rafinate”. Discuțiile au loc într-o perioadă în care prețurile produselor energetice au înregistrat creșteri puternice, cu efecte asupra consumatorilor și economiei mondiale.

Statele Unite și Rusia se numără printre marii producători de petrol, iar evoluțiile de pe piața energetică reprezintă unul dintre subiectele incluse în declarația adoptată la Shenzhen. Documentul anunță intenția de creștere a producției și aprovizionării, fără să detalieze volumele suplimentare sau termenele în care acestea ar putea fi asigurate.

Declarația conține și o poziție comună referitoare la atribuțiile Curții Penale Internaționale (CPI), instituție cu sediul la Haga.

Președinții Chinei, Rusiei și Statelor Unite solicită respectarea imunității liderilor și afirmă că instanța internațională „nu trebuie să-şi depăşească” competențele.

Această prevedere apare în contextul în care CPI a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, în legătură cu presupuse crime de război comise în Ucraina.

Curtea Penală Internațională a fost, de asemenea, vizată recent de noi sancțiuni americane, care i-au afectat activitatea.

Ultimul subiect important abordat de cei trei lideri privește funcționarea Organizației Națiunilor Unite.

China, Rusia și Statele Unite, care dețin statutul de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, au anunțat că susțin reformarea organizației. Potrivit documentului, modificările ar trebui să permită ONU să răspundă mai eficient provocărilor internaționale și problemelor de securitate.

Declarația adoptată la Shenzhen cuprinde astfel angajamente privind stabilitatea strategică, securitatea nucleară, aprovizionarea cu produse energetice și funcționarea instituțiilor internaționale. În privința reducerii riscurilor nucleare, documentul stabilește intenția de continuare a dialogului, fără să anunțe măsuri concrete de implementare.