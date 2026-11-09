România a rămas din nou fără producție de energie nucleară, după ce Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă a fost oprită accidental luni, 9 noiembrie. Reactorul revenise în funcțiune abia vineri, după aproape trei luni de oprire, însă a rezistat în sistemul energetic național mai puțin de trei zile. Conducerea Nuclearelectrica a anunțat că directorul tehnic al centralei va fi înlocuit începând cu 1 decembrie 2026.

Potrivit informațiilor transmise de operatorul național de transport al energiei electrice, oprirea Unității 1 s-a produs la ora 17:57 și a fost provocată de o defecțiune la sistemul de control al vidului de la condensatorul turbinei.

Incidentul nu are legătură cu nivelul scăzut al Dunării, care a determinat oprirea anterioară a reactoarelor. De această dată, problema a apărut în partea clasică a instalației.

Reprezentanții Nuclearelectrica au transmis că incidentul nu a afectat securitatea nucleară, iar specialiștii centralei lucrează la remedierea defecțiunii și la repornirea reactorului.

„SN Nuclearelectrica SA anunță căUnitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seară zilei de 9 noiembrie 2026.

Cauza deconectării Unității 1 CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fără niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare.

Specialiștii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situației și repornirea Unității 1 cu prioritate.

În acest context, vor fi luate măsuri la nivelul management-ului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 CNE Cernavodă.”

Conducerea companiei a anunțat și schimbări la nivelul managementului tehnic al centralei de la Cernavodă. Astfel, directorul tehnic al unității va fi înlocuit începând cu 1 decembrie 2026.

„Astfel, începând cu dată 01.12.2026, Directorul Tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior.”

Nuclearelectrica a mai precizat că lucrările de remediere sunt efectuate potrivit procedurilor aplicabile, fără riscuri pentru personal, mediu sau securitatea nucleară.

În paralel, echipele tehnice desfășoară operațiunile necesare pentru repornirea ambelor reactoare și reconectarea acestora la Sistemul Energetic Național.

Conform estimărilor publicate de operatorul național de transport, Unitatea 1 ar urma să fie repornită miercuri, 11 noiembrie, în jurul orei 12:00.

Reactorul fusese reconectat la sistemul energetic național vineri după-amiază, după o perioadă de aproape trei luni în care a fost oprit. Acesta fusese scos din funcțiune pe 28 iulie, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării la punctul de captare a apei necesare răcirii instalațiilor.

Ulterior, pe 13 august, a fost oprită și Unitatea 2. Autoritățile au anunțat că repornirea acesteia urma să înceapă luni, după ce nivelul apei a permis reluarea operațiunilor în condiții de siguranță.

Sincronizarea Unității 2 cu sistemul energetic național este estimată pentru 10 noiembrie, iar atingerea puterii nominale este programată pentru 11 noiembrie.

Oprirea Unității 1 vine într-un moment în care cererea de energie electrică este ridicată, pe fondul temperaturilor scăzute.

La momentul raportării, consumul național depășise 8.000 MW, ajungând la 8.115 MW, în timp ce producția internă era de aproximativ 5.870 MW. Diferența de 2.244 MW era acoperită prin importuri.

În condiții normale de funcționare, cele două reactoare de la Cernavodă, fiecare cu o putere instalată de aproximativ 700 MW, asigură circa 20% din producția națională de energie electrică.

La ora 19:18, pe 9 noiembrie, structura producției de energie arăta astfel:

Hidrocarburi: 2.263 MW – 38,53%

Hidroenergie: 2.028 MW – 34,53%

Energie eoliană: 867 MW – 14,76%

Cărbune: 574 MW – 9,77%

Instalații de stocare: 77 MW – 1,31%

Biomasă: 76 MW – 1,29%

Energie nucleară: 0 MW

Energie fotovoltaică: -12 MW – minus 0,20%

În aceste condiții, gazele naturale reprezentau principala sursă de producție a energiei electrice, iar România acoperea o parte importantă din necesar prin importuri.