Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă va fi reconectată joi la Sistemul Energetic Național, după finalizarea lucrărilor de remediere. Potrivit informațiilor prezentate de conducerea Nuclearelectrica, reactorul va ajunge la puterea nominală vineri. Între timp, Unitatea 2 a fost deja sincronizată cu sistemul și a reluat livrarea energiei electrice, producția fiind în creștere.

Situația celor două unități a fost discutată miercuri, la reuniunea Comandamentului Energetic, organizată la sediul Dispecerului Energetic Național al Transelectrica.

Întâlnirea, deschisă de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Pavel-Casian Nițulescu, a avut ca teme principale starea Sistemului Energetic Național, revenirea în producție a reactoarelor de la Cernavodă și pregătirile pentru sezonul rece.

Dispecerul Energetic Național a prezentat date privind evoluția cererii și structura producției de energie electrică în perioada 1-10 noiembrie 2026, precum și situația schimburilor de energie cu statele vecine.

Participanții au discutat despre estimările privind cererea din perioada următoare, resursele necesare pentru acoperirea necesarului în orele de vârf și rolul instalațiilor de stocare în menținerea echilibrului sistemului energetic.

O atenție deosebită a fost acordată și sectorului hidroenergetic. Au fost evaluate efectele secetei asupra producției de electricitate și nivelul rezervelor de apă din lacurile de acumulare, utilizate atât pentru producție, cât și pentru echilibrarea sistemului.

Comandamentul a analizat și disponibilitatea centralelor pe cărbune și gaze naturale pentru sezonul rece. Evaluarea a vizat lucrările de mentenanță și reparațiile programate, probele de funcționare, dar și stocurile de combustibil necesare pentru perioada de iarnă.

În ceea ce privește gazele naturale, Transgaz a prezentat evoluția surselor de aprovizionare și a cererii zilnice din primele zece zile ale lunii noiembrie, prin comparație cu aceeași perioadă din 2025. Au fost analizate, de asemenea, fluxurile prin punctele de interconectare cu statele vecine, stocurile din depozite și estimările pentru sezonul rece, până la 31 martie 2027.

Secretarul de stat Pavel-Casian Nițulescu a atras atenția asupra diferențelor față de anul trecut în ceea ce privește rezervele de gaze și apă.

„Rezervele de gaze naturale sunt mult mai scăzute față de anul trecut, cu o diferență substanțială de aproximativ 362 de milioane mc, care se va regăsi, din mai multe puncte de vedere, atât la consumuri, cât și la anumite costuri. La rezervele de cărbune, să zicem că stăm binișor. Avem aici o capacitate de 579.000 de tone de cărbune la ora actuală, pentru Complexul Energetic Oltenia și Complexul Energetic Valea Jiului, cele două societăți care produc energie electrică pe bază de cărbune. (…) Și pe partea de hidrologie avem niște rezerve mult mai scăzute și neanticipate până în prezent. Rezerva în lacurile energetice este de aproximativ 1.240 de Gigawați, doar 43,85%, din păcate, în scădere”, a declarat oficialul după reuniune.

Pavel-Casian Nițulescu a cerut o evaluare, împreună cu operatorii de distribuție, a stadiului pregătirilor pentru iarnă. Demersul urmărește identificarea problemelor care ar putea necesita sprijin din partea autorităților.

Discuțiile au vizat și coordonarea dintre operatorii din sectorul energetic și instituțiile competente, pentru prevenirea eventualelor disfuncționalități și asigurarea intervențiilor rapide în situațiile în care acestea apar.