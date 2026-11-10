Politica

Premierul, despre centrala nucleară de la Cernavodă: Nu ne doream un asemenea incident

Premierul, despre centrala nucleară de la Cernavodă: Nu ne doream un asemenea incidentcentrala Cernavodă / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Premierul Luca Niculescu a declarat marți că incidentul tehnic de la Centrala Nucleară de la Cernavodă s-a produs după o perioadă de aproximativ trei luni în care au existat probleme legate de funcționarea centralei.

Niculescu spune că „la Cernavodă a fost un incident tehnic”

Șeful Guvernului a subliniat că nu a existat niciodată o pauză de 100 de zile în funcționarea celor două reactoare și a anunțat că situația este verificată de specialiști.

„La Cernavodă a fost un incident tehnic. (...) A venit după trei luni de pauză acest incident. Niciodată nu s-a întâmplat să existe 100 de zile de pauză în funcţionarea unor reactoare”, a afirmat premierul, în cadrul unor declarații de presă.

Niculescu a evidențiat importanța centralei pentru sistemul energetic național, precizând că aceasta asigură aproape 20% din producția de energie electrică a României.

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„Sunt verificări, am văzut că este o analiză care a început”

El a spus că a început o analiză a incidentului și că va păstra legătura cu ministrul Energiei, care monitorizează situația împreună cu reprezentanții companiei Nuclearelectrica.

„Sunt verificări, am văzut că este o analiză care a început. O să ţin deja legătura cu ministrul Energiei, care ţine în permanenţă legătura cu cei de la Nuclearelectrica. Dar, da, este clar că nu ne doream un asemenea incident, dar este de asemenea clar că se va termina”, a declarat șeful Executivului.

sursa: Facebook

Întrebat dacă sunt posibile noi probleme în funcționarea centralei pe timpul iernii, Luca Niculescu a explicat că evoluția situației depinde și de regimul hidrologic. Potrivit informațiilor disponibile Guvernului, nu se anunță o iarnă foarte secetoasă.

Cât de importantă e centrala de la Cernavodă

Niculescu a insistat însă asupra necesității unor soluții pe termen lung, pentru ca asemenea incidente să nu se repete. În acest context, el a menționat proiectul Bala 2, despre care a spus că ar urma să asigure un debit mai mare de apă pentru reactoarele 1 și 2, dar și pentru viitoarele unități 3 și 4 de la Cernavodă.

Incidentul a fost anunțat luni seară de Nuclearelectrica. Compania a informat că Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza unei defecțiuni apărute la partea nenucleară a instalației.

Potrivit companiei, specialiștii lucrează continuu pentru remedierea defecțiunii și repornirea Unității 1, aceasta fiind tratată cu prioritate.

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