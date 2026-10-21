Fostul președinte Traian Băsescu a criticat modul în care premierul Luca Niculescu s-a așezat la prima ședință a noului Guvern, acuzându-l de „populism ieftin”.

Băsescu a susținut că șeful Executivului ar fi trebuit să ocupe locul din capul mesei, așa cum se întâmpla în mod tradițional, nu să stea între miniștri.

„S-a așezat cu gloata! În loc să stea în capul mesei, s-a așezat lângă miniștri, adică un populism ieftin”, a afirmat fostul șef al statului. El a argumentat că, din cauza poziției premierului și a lungimii mesei, unii miniștri nu îl pot vedea când vorbește, iar acesta, la rândul său, nu îi poate vedea pe toți interlocutorii.

„Șeful de asta e șef, să stea în capul mesei, nu amestecat acolo”, a spus Băsescu, amintind că la unele ședințe de Guvern participă și numeroși secretari de stat.

Imaginile de la prima reuniune a Cabinetului Niculescu, desfășurată marți seară, îl arată pe premier așezat între miniștri, cu vicepremierul Marian Neacșu în dreapta sa. Locul ocupat în mod tradițional de șeful Guvernului a rămas liber.

Băsescu a comentat și rolul pe care îl va avea liderul PSD, Sorin Grindeanu, anticipând că acesta va critica din afara Executivului premierul și miniștrii care nu sunt desemnați de partid. Totodată, fostul președinte a afirmat că PSD, deși a obținut 22% din voturi la alegerile parlamentare, deține o influență majoră asupra instituțiilor statului.

În opinia sa, social-democrații au pârghii importante în Guvern, Parlament, Curtea Constituțională și Avocatul Poporului, precum și în administrația locală și în agențiile publice. „PSD-ul este un partid care știe ce să facă cu puterea. Adică face cu puterea ce vrea el, nu întotdeauna ce trebuie”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte consideră că vicepremierul Marian Neacșu va fi „șeful real al miniștrilor”, deoarece îmbină poziția din Executiv cu influența politică în PSD. El a apreciat că Neacșu ar putea coordona miniștrii social-democrați fără să intre în conflict direct cu premierul.

Băsescu a mai susținut că formula politică a noului Guvern îl protejează, cel puțin pentru o perioadă, pe președintele Nicușor Dan de o eventuală suspendare. În opinia sa, PSD nu s-ar mai alătura în acest moment demersurilor AUR pentru inițierea unei astfel de proceduri. El a adăugat că situația s-ar putea schimba dacă președintele ar ajunge la un conflict cu Sorin Grindeanu.