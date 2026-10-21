Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR) pot construi o opoziție credibilă, capabilă să ofere electoratului o alternativă la actuala guvernare.

În opinia sa, o astfel de colaborare ar putea limita creșterea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care nu ar depăși pragul de 30% la viitoarele alegeri parlamentare.

Declarațiile au fost făcute marți seară, 20 octombrie, în contextul discuțiilor despre configurația scenei politice și rolul partidelor care se pot poziționa în opoziție.

Traian Băsescu a susținut că alegătorii pot identifica o alternativă la guvernare dacă liberalii și USR reușesc să transmită un mesaj politic coerent și să colaboreze.

În evaluarea fostului șef al statului, intrarea în opoziție le oferă liberalilor și reprezentanților USR posibilitatea de a-și redefini mesajele politice și de a deveni mai relevanți în raport cu electoratul.

Băsescu consideră că cele două formațiuni pot ocupa spațiul politic al opoziției printr-o colaborare care să ofere o alternativă la actuala putere. Până în prezent, AUR a reprezentat una dintre principalele forțe de opoziție din România, însă această poziție s-ar putea schimba dacă PNL și USR reușesc să se organizeze eficient.

„Electoratul va găsi alternativa la Guvern. Până acum alternativa era AUR, dar în momentul de față liberalii și USR pot să facă o structură politică aptă să fie o opoziție credibilă”, a declarat Traian Băsescu, la B1 TV.

Fostul președinte a legat această posibilitate de prognoza pe care a formulat-o anterior în privința rezultatelor electorale ale AUR.

Traian Băsescu și-a reafirmat estimarea potrivit căreia AUR nu va obține mai mult de 30% din voturi la următoarele alegeri parlamentare. El consideră că apariția unei alternative politice credibile ar putea influența opțiunile alegătorilor care, în lipsa unei alte variante convingătoare, s-ar orienta către formațiunea condusă de George Simion.

„Atunci se va împlini ceea ce eu am spus acum vreo două luni: AUR nu va trece de 30 de procente la alegeri”, a afirmat fostul președinte.

Pragul de 30% reprezintă o estimare politică a lui Traian Băsescu, nu un rezultat electoral confirmat. Evoluția scorurilor partidelor va depinde de mai mulți factori, inclusiv de mesajele transmise de formațiunile politice, de activitatea guvernului și de preferințele electoratului în perioada premergătoare scrutinului.

În aceeași intervenție televizată, Traian Băsescu a susținut că alegerile parlamentare anticipate nu mai reprezintă un scenariu probabil. În opinia sa, actualul guvern ar putea rămâne în funcție până la alegerile parlamentare din 2028.

Această perspectivă indică faptul că fostul președinte mizează pe o perioadă în care partidele vor avea timp să își consolideze pozițiile și să își pregătească strategiile electorale înaintea următorului scrutin parlamentar.

În acest context, capacitatea PNL și USR de a coopera și de a formula mesaje politice convingătoare ar putea deveni un element important al competiției pentru electoratul de opoziție.

Declarațiile lui Traian Băsescu conturează un scenariu în care PNL și USR ar putea reduce avantajul politic al AUR prin construirea unei opoziții mai bine organizate. Totuși, atingerea acestui obiectiv depinde de evoluțiile politice viitoare și de capacitatea celor două partide de a menține o colaborare eficientă.

Pentru moment, estimarea privind un scor al AUR sub 30% rămâne o prognoză a fostului președinte, iar configurația viitorului Parlament va fi stabilită de votul alegătorilor.