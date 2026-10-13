Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România are la dispoziție două variante pentru a depăși criza politică: formarea unui guvern de uniune națională, cu participarea tuturor partidelor care au luat parte la alegeri, sau organizarea de alegeri anticipate. Mesajul său vine în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Executiv, în condițiile în care premierul desemnat Luca Niculescu nu are garanția că va obține votul de încredere al Parlamentului.

Fostul șef al statului a transmis că, indiferent dacă actualul premier desemnat va reuși să formeze Guvernul sau va fi desemnat un alt candidat, opțiunile pentru ieșirea din impas sunt limitate.

„Doar o părere! Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate:

Guvern de uniune naţională format din toate partidele care au participat la alegeri;

Guvern format în urma alegerilor anticipate.

Soluţia adoptată va trebui să ţină cont de priorităţile ţării şi de lista lungă a urgenţelor guvernării.

Ne place sau nu, asta e!”, a scris Traian Băsescu.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că nimeni din statul român nu i-a garantat că Executivul pe care îl va propune va obține votul Parlamentului.

„Răspunsul simplu este nu. Adică, avem un proces democratic, preşedintele m-a desemnat, am avut onoarea de a mă desemna în acest moment complicat, eu am acceptat, discut cu partidele, sper să ajungem la vot şi sper ca acest guvern să treacă pentru că va fi, voi face tot ce ţine de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit garanţia că acest guvern va trece”, a spus Luca Niculescu.

Premierul desemnat a mai declarat că va face tot ce depinde de el pentru a obține susținerea necesară, dar rezultatul votului rămâne incert.

Luca Niculescu consideră că șansele formării unui guvern au crescut în contextul agravării situației economice și sociale și al prelungirii crizei politice. În opinia sa, actualul context ar putea determina partidele să dea dovadă de mai multă flexibilitate în negocieri.

„De ce cred eu (că există o şansă ca Guvernul să fie votat - n.r.)? Pentru că situaţia este şi mai gravă decât era acum câteva luni. Vorbesc de situaţia economică, în primul rând, cea socială, o criză politică care să dureze atât n-a avut România niciodată. Deci sunt, aş spune, premise mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente”, a explicat premierul desemnat.

Acesta a precizat că obținerea unui acord depinde de depășirea „liniilor roșii” și de disponibilitatea partidelor de a face compromisuri. Niculescu a observat că unele formațiuni și-au exprimat deja disponibilitatea de a vota un guvern: „Am văzut deja o deschidere la partide, adică sunt partide care au spus că vor vota un guvern, ceea ce nu era întotdeauna cazul”.

Premierul desemnat a făcut apel la înțelegere între formațiunile politice, invocând exemple din alte țări care au reușit să ajungă la acorduri în ciuda unor conflicte mai grave: „Hai să facem şi în România acest lucru! Haide să ne înţelegem pe nişte principii, pe nişte idei şi să facem un guvern!”.