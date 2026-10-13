Politica

Luca Niculescu, mesaj pentru cei care îl consideră omul francezilor: „România înainte de toate”

Luca Niculescu, mesaj pentru cei care îl consideră omul francezilor: „România înainte de toate”Sursa: Inquam photos/Ocrav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că România este țara pe care o iubește și ale cărei interese le reprezintă, respingând afirmațiile potrivit cărora ar fi „omul francezilor”. El a recunoscut că are o relație specială cu Franța, unde a studiat și a lucrat, dar a amintit că a ales să revină în România, deși ar fi putut rămâne în străinătate.

Luca Niculescu: „România înainte de toate”

Luca Niculescu a explicat că experiența profesională din Franța și activitatea sa în domeniul presei și al diplomației au contribuit la relația apropiată cu această țară. El a respins însă ideea că ar reprezenta interesele Franței sau ale președintelui Emmanuel Macron.

„Îmi iubesc ţara. Ţara mea se numeşte România. Am fost onorat să reprezint România în Franţa, să întăresc relaţia dintre România şi Franţa. Franţa este un partener strategic al României, un partener istoric al României. Ţara mea, după cum ziceam, este România şi o iubesc. Sigur că, fiind ambasador în Franţa, lucrând la Radio Delta şi apoi la RFI, există această relaţie, dar România înainte de toate”, a afirmat premierul desemnat.

Luca Niculescu

Luca Niculescu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

De ce a ales să revină în România după studiile din Franța

Luca Niculescu a povestit că a studiat în Franța la începutul anilor 1990 și că ar fi putut rămâne acolo. A ales însă să se întoarcă în România, într-o perioadă în care, după cum a explicat, erau multe lucruri de construit în țară.

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Ce lideri străini l-au contactat după desemnare

Premierul desemnat a mai spus că a primit mesaje de la premieri și lideri politici din străinătate după desemnarea sa, dar că nu a fost contactat de oficiali francezi.

„Am primit, de altfel, mai multe mesaje de la premieri şi lideri politici din străinătate, nu din Franţa, că ştiu că mi se spune că am o relaţie specială cu Franţa, ceea ce e adevărat, dar Franţa încă nu m-a sunat. Sunt alţi premieri care mi-au dat deja mesaje. Atât pentru România şi pentru români, cât şi pentru ce înseamnă România pe plan extern, este important”, a mai spus Luca Niculescu la Antena 3.

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