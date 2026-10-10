Economie

Franța, prea mare pentru a fi salvată de BCE. Cât de gravă de datoria publică

Franța, prea mare pentru a fi salvată de BCE. Cât de gravă de datoria publicăFranța. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Franța s-ar putea confrunta cu o criză a datoriei publice atât de gravă încât Banca Centrală Europeană (BCE) ar avea dificultăți în a o salva, avertizează economistul american Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel pentru Economie. Declarația vine pe fondul creșterii costurilor de finanțare și al blocajelor politice privind bugetul pentru 2027, relatează CNBC.

Franța, într-o situație fiscală nesustenabilă

Într-o analiză publicată joi pe Substack, Krugman descrie o situație fiscală nesustenabilă, marcată de deficite bugetare ridicate, datorie publică mare și cheltuieli tot mai împovărătoare cu dobânzile.

Economistul indică și dificultatea reformării sistemului de pensii, în contextul îmbătrânirii populației și al unei vârste de pensionare pe care o consideră prea scăzută.

Dependența Franței de moneda euro ar putea amplifica o eventuală pierdere a încrederii investitorilor. Krugman amintește criza datoriilor suverane din perioada 2009–2012, când Grecia, Portugalia, Spania și Italia s-au confruntat cu presiuni severe pe piețele financiare.

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Franța se află pe buza prăpastiei

Creșterea dobânzilor poate îngreuna rambursarea datoriei și poate declanșa un cerc vicios al retragerilor de capital și al costurilor de finanțare tot mai mari.

Economistul avertizează că Franța ar putea deveni „prea mare pentru a fi salvată”, având în vedere dimensiunea economiei sale și implicațiile unei intervenții europene.

Randamentul obligațiunilor franceze pe zece ani a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2002, pe fondul temerilor legate de deficit și instabilitatea politică.

Lecornu vrea ajustări bugetare, dar nu are forță politică pentru a le impune

Premierul Sébastien Lecornu încearcă să obțină aprobarea unui buget pentru 2027 care prevede ajustări fiscale importante, într-un parlament fragmentat și în contextul protestelor studențești.

Fostul președinte al BCE Jean-Claude Trichet consideră că Parisul trebuie să ajungă la un compromis credibil privind reducerea deficitului. El a amintit că zona euro dispune de instrumente precum Mecanismul European de Stabilitate și Instrumentul pentru Protejarea Transmisiei Politicii Monetare (TPI), destinat combaterii turbulențelor de pe piețele obligațiunilor.

Activarea TPI presupune însă îndeplinirea unor condiții fiscale și economice. Trichet a subliniat că autoritățile franceze trebuie să demonstreze că își pot redresa finanțele publice și recâștiga încrederea investitorilor, mai ales înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

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