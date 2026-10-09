PSD a transmis vineri că, după publicarea motivării deciziei ÎCCJ, Dominic Fritz ar trebui să renunțe atât la conducerea USR, cât și la remunerația primită din partea partidului. Social-democrații susțin că ”în urma motivării deciziei ÎCCJ, condamnatul Fritz are obligaţia morală de a renunţa la funcţia de preşedinte USR şi la sinecura de mii de euro de partid”.

Social-democrații solicită și deschiderea unei anchete penale pentru abuz în serviciu împotriva prefectului de Timiș, pe care îl acuză că ar fi încercat să îl scape pe Fritz de sancțiunile legale.

PSD a cerut demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR, susținând că motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul de conflict de interese îi afectează credibilitatea politică. Într-un comunicat transmis vineri, social-democrații au criticat atât activitatea fostului primar al Timișoarei, cât și sancțiunea aplicată de prefectul județului.

„Motivarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie îl obligă moral şi politic pe condamnatul Dominic Fritz să renunţe la funcţia de preşedinte USR. Prin această condamnare, motivată temeinic de Înalta Curte, Fritz şi USR şi-au compromis total dreptul de a se mai erija ca instanţe morale ale politicii româneşti. Totodată, motivarea instanţei reclamă deschiderea unei cercetări penale pentru abuz în serviciu, împotriva prefectului de Timiş care a încercat să-l scape pe Fritz de răspunderea legală. Instanţa argumentează în detaliu că sancţiunea aplicabilă în cazul lui Dominic Fritz este interdicţia de a mai ocupa funcţii publice pe o perioadă de 3 ani, nu doar o amendă simbolică, aşa cum a dispus prefectul”, arată PSD într-un comunicat oficial.

Social-democrații invocă argumentele judecătorilor ÎCCJ privind implicarea lui Dominic Fritz în aprobarea unui proiect care îl avantaja pe unul dintre susținătorii săi din campania electorală. Potrivit PSD, instanța a stabilit că fostul edil a acționat printr-o „decizie conştientă şi deliberată” atunci când a semnat documentele necesare continuării procedurii de aprobare.

În motivare, judecătorii au arătat că referatul de aprobare semnat de Fritz „exprimă manifestarea de voinţă a autorităţii executive de a-şi însuşi proiectul şi de a-l supune votului consiliului local”.

PSD susține că președintele USR cunoștea existența conflictului de interese, la fel ca persoana favorizată de proiect, care ocupa și funcția de consilier local. Aceasta din urmă s-a abținut de la vot atunci când documentul a fost supus aprobării Consiliului Local Timișoara.

„Deci, Dominic Fritz a ştiut că fapta sa este ilicită şi că există un conflict de interese, aşa cum a ştiut şi sponsorul său de campanie, care, în calitate de consilier local la Primăria Timişoara, s-a abţinut de la vot când a fost aprobat proiectul ce îl favoriza”, arată formaţiunea.

Magistrații Înaltei Curți au respins recursul formulat de Dominic Fritz împotriva hotărârii prin care a fost constatată definitiv situația de conflict de interese. Potrivit motivării, fostul primar al Timișoarei a acționat „conştient şi deliberat” atunci când a semnat referatul prin care proiectul a fost înaintat Consiliului Local pentru aprobare.

Dominic Fritz se afla la conducerea Primăriei Timișoara de numai două zile. Proiectul fusese inițiat în mandatul primarului anterior, iar noul edil l-a înaintat fără să aducă modificări.

Judecătorii au arătat că, deși municipalitatea nu a suferit un prejudiciu, situația a afectat încrederea publică, prin apariția unor suspiciuni privind imparțialitatea exercitării funcției. PSD a criticat și argumentele prezentate de Dominic Fritz în apărarea sa, referitoare la gravitatea faptei și la beneficiul obținut de susținătorul său electoral.

În comunicat, social-democrații au invocat pasajul din motivarea instanței potrivit căruia „interdicţia de mai ocupa funcţii eligibile pe o durată de trei ani, nu este, în principiu, disproporţionată în raport cu obiectivul combaterii corupţiei instituţionale, având în vedere gravitatea atingerii aduse interesului public care rezultă din actele de corupţie şi din conflictele de interese”.

Un alt argument prezentat de PSD privește planurile electorale invocate de Dominic Fritz în fața instanței. Potrivit comunicatului, fostul primar a susținut că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2030, precum și la alte scrutinuri organizate până atunci.

Social-democrații consideră că aceste argumente nu pot justifica înlăturarea interdicției de a ocupa funcții eligibile timp de trei ani.

În motivarea ÎCCJ, judecătorii au arătat că „această imposibilitate [de a mai ocupa funcţii eligibile] constituie o consecinţă inerentă şi previzibilă pentru orice persoană care, exercitând o funcţie publică eligibilă, acţionează în condiţii de conflict de interese.”

Instanța a analizat și efectele sancțiunii asupra posibilităților profesionale ale lui Dominic Fritz. Deși a recunoscut caracterul sever al interdicției, ÎCCJ a arătat că aceasta nu îi elimină posibilitatea de a desfășura alte activități. Judecătorii au menționat că „interdicţia nu-i îngrădeşte dreptul la muncă al recurentului, care îşi păstrează posibilitatea de a desfăşura activităţi profesionale în mediul privat”.

În finalul comunicatului, PSD a cerut ca Dominic Fritz să demisioneze din funcția de președinte al USR și a criticat veniturile pe care acesta le-ar primi de la partid.

Social-democrații susțin că remunerația ar fi de ordinul miilor de euro și că banii provin din subvenția acordată formațiunii politice.

„Aşadar, dacă mai are un strop de demnitate, Dominic Fritz ar trebui să renunţe la sinecura de la partid, plătită cu mii de euro din banii de subvenţie ai USR şi să îşi caute de lucru în mediul privat, unde lucrează din greu mulţi dintre votanţii pe care i-a înşelat”.

Solicitarea de demisie și acuzațiile privind prefectul de Timiș reprezintă poziția politică exprimată de PSD după publicarea motivării instanței supreme. Decizia ÎCCJ privește constatarea definitivă a conflictului de interese în cazul lui Dominic Fritz