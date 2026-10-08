Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a explicat, în motivarea deciziei definitive prin care a respins recursul formulat de Dominic Fritz, de ce a considerat legală interdicția de trei ani aplicată în dosarul privind conflictul de interese. Instanța a stabilit că exercitarea mandatului de ales local nu îl exceptă pe titular de la respectarea regulilor privind conflictul de interese.

Dominic Fritz a contestat raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate (ANI), prin care a fost constatată existența unei stări de conflict de interese de natură administrativă. El a cerut anularea raportului și eliminarea interdicției de trei ani prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Înalta Curte a respins recursul ca nefondat. În motivarea deciziei, instanța a analizat distinct argumentele referitoare la dreptul la apărare, prescripție, existența conflictului de interese și proporționalitatea sancțiunii.

În motivare, Înalta Curte arată că, potrivit legislației aplicabile, existența unui conflict de interese presupune îndeplinirea simultană a patru condiții: participarea la emiterea sau adoptarea unui act administrativ, posibilitatea ca acel act să genereze un folos material pentru o persoană față de care alesul are calitatea de debitor, existența unei opoziții între interesul public și un interes personal de natură patrimonială și vinovăția.

Instanța a constatat că, în cazul analizat, aceste condiții sunt întrunite.

Unul dintre argumentele lui Dominic Fritz a fost că implicarea sa în procedura referitoare la documentația urbanistică a avut un caracter exclusiv formal. Procedura fusese inițiată de fostul primar Nicolae Robu, iar Fritz a susținut că referatul semnat ulterior de el nu a avut o relevanță juridică efectivă.

Înalta Curte nu a reținut această susținere. Potrivit instanței, referatul de aprobare semnat de Dominic Fritz la 2 noiembrie 2020 reprezenta o condiție necesară pentru ca proiectul de hotărâre să poată fi dezbătut în Consiliul Local.

Instanța a mai precizat că lipsa unor viceprimari aleși nu îl împiedica pe primar să se abțină de la exercitarea atribuției respective, întrucât aceasta putea fi delegată în condițiile legii.

Înalta Curte a analizat și argumentul potrivit căruia nu ar fi existat un folos material.

Dominic Fritz a susținut că persoana față de care avea calitatea de debitor era arhitectul Răzvan Gabriel Negrișanu, în timp ce societatea RD Sign SRL, implicată în elaborarea documentației urbanistice, era o entitate distinctă. El a mai arătat că nu exista dovada obținerii unui folos material de către creditor ca urmare a aprobării documentației.

Instanța supremă a arătat însă că legislația nu condiționează existența conflictului de interese de producerea efectivă a folosului. Este suficient ca actul administrativ să fie apt să genereze un asemenea avantaj.

În motivare se precizează că aprobarea documentației de urbanism reprezenta finalitatea serviciului de proiectare prestat de RD Sign SRL. Adoptarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) putea, astfel, să valorifice economic activitatea proiectantului și a specialiștilor care semnaseră documentația.

Înalta Curte a apreciat că exista o legătură directă și previzibilă între adoptarea actului administrativ și avantajul patrimonial al proiectantului.

În ceea ce privește vinovăția, instanța a precizat că nu era necesară dovedirea unei intenții de a prejudicia interesul public sau de a favoriza creditorul.

Potrivit motivării, era suficient ca alesul local să cunoască situația care genera conflictul de interese și, în pofida acestei cunoașteri, să exercite atribuția de la care avea obligația să se abțină.

Înalta Curte a reținut că Dominic Fritz cunoștea faptul că era debitor față de arhitectul Răzvan Gabriel Negrișanu, această situație fiind menționată în declarația de avere.

Instanța a considerat relevantă și explicația dată de Fritz, potrivit căreia a semnat referatul pentru a asigura continuitatea procedurii. În aprecierea Înaltei Curți, această explicație arată că acțiunea a fost una conștientă și deliberată.

Totodată, instanța a precizat că nu era necesar ca Fritz să cunoască structura asociaților societății care a elaborat documentația. Era suficient să cunoască sau să poată afla, prin diligența cerută unui primar, că documentația supusă aprobării purta numele creditorului său.

Înalta Curte a respins și susținerile referitoare la prescrierea răspunderii administrative.

Potrivit motivării, ANI s-a autosesizat la 6 iulie 2021, în interiorul termenului de trei ani calculat de la data faptei, respectiv 2 noiembrie 2020.

Instanța a arătat că autosesizarea reprezintă exercitarea prerogativei de control a Agenției și produce efect întreruptiv asupra prescripției.

Înalta Curte a precizat și că, după întreruperea termenului, nu începe automat să curgă un nou termen de trei ani de la data autosesizării. Pe perioada procedurii de evaluare și a contestării raportului în instanță nu curge un nou termen de prescripție, acesta urmând să înceapă după rămânerea definitivă a raportului de evaluare.

În aceeași analiză, instanța a explicat caracterul obligatoriu al considerentelor Deciziei nr. 74/2020 invocate în această problemă. Potrivit Înaltei Curți, dezlegarea obligatorie a unei probleme de drept cuprinde și considerentele care constituie fundamentul necesar al soluției.

Un alt aspect analizat în motivarea deciziei este interdicția de trei ani de a ocupa funcții publice sau demnități publice.

Înalta Curte a invocat jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a arătat că analiza proporționalității presupune examinarea gravității conduitei, precum și a efectului sancțiunii asupra persoanei vizate.

În cazul lui Dominic Fritz, instanța a stabilit că fapta nu poate fi considerată lipsită de orice element de gravitate.

Înalta Curte a reținut că acesta a acționat cunoscând că era debitor față de creditorul care beneficia indirect de actul administrativ, situație consemnată în declarația sa de avere.

Instanța a considerat relevant și faptul că referatul nu a fost semnat dintr-o eroare sau în cadrul unei proceduri pur automate. Fritz a susținut că a semnat documentul pentru a asigura continuitatea procedurii.

În motivare este menționat și împrumutul electoral invocat de recurent, despre care instanța arată că genera o relație personală și politică relevantă între acesta și creditor. Înalta Curte a reținut, de asemenea, că abținerea creditorului de la vot, motivată prin existența unui conflict de interese, confirma, în aprecierea instanței, existența și intensitatea interesului patrimonial.

Înalta Curte a analizat și argumentul referitor la legitimitatea democratică a mandatului.

„Legitimitatea democratică a mandatului nu exonerează alesul de respectarea regimului juridic al conflictului de interese”, se arată în motivarea instanței.

În acest context, Înalta Curte a considerat că interdicția de trei ani nu este disproporționată în raport cu scopul legitim al statului de a asigura integritatea persoanelor care exercită funcții sau demnități publice.

Instanța a mai precizat că interdicția nu îl împiedică pe Dominic Fritz să desfășoare activități profesionale în mediul privat sau să ocupe funcții în sectorul public care nu intră sub incidența obligațiilor stabilite de Legea nr. 176/2010.

Decizia nr. 3118/2026 a fost pronunțată la 18 iunie 2026 și este definitivă.

Prin această hotărâre, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de Fritz Dominic Samuel împotriva încheierii din 26 ianuarie 2026 și a Sentinței civile nr. 63 din 10 februarie 2026 pronunțate de Curtea de Apel Timișoara.