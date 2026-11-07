Cristela Georgescu a reacționat după publicarea în presă a unor informații din motivarea Curții de Apel București privind prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul soțului său, Călin Georgescu. Într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook a fostului candidat la alegerile prezidențiale, aceasta a susținut că avocații nu primiseră oficial documentul și a reclamat posibile încălcări ale dreptului la apărare și la viață privată.

Soția lui Călin Georgescu a criticat modul în care informații din dosarul penal al acestuia au ajuns în spațiul public, afirmând că presa a avut acces la detalii înainte ca documentele să fie comunicate familiei și echipei de avocați.

Reacția vine după apariția motivării deciziei prin care Curtea de Apel București a dispus menținerea fostului candidat în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Hotărârea a fost pronunțată la 28 octombrie 2026, în urma admiterii contestației formulate de DIICOT.

În mesajul video distribuit pe pagina de Facebook a soțului său, Cristela Georgescu a pus sub semnul întrebării modul în care sunt gestionate informațiile din dosarul penal. Aceasta a afirmat că nu este prima situație în care detalii despre procedurile judiciare apar în presă înainte de a fi cunoscute de apărare.

„Pentru a câta oară află presa, înaintea apărării și a familiei, ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călim Georgescu? Câte asemenea încălcări ale drepturilor fundamentale și ale exigențelor unui act de justiție trebuie să mai tolerăm?”, spune Cristela Georgescu.

Soția fostului candidat a susținut că motivarea hotărârii privind prelungirea arestării preventive era deja analizată în spațiul public, deși avocații nu ar fi primit documentul prin procedurile oficiale.

„Motivarea Curții de Apel București, în ceea ce privește cele 30 de zile suplimentare de arest preventiv, este deja comentată public. Peste tot, în timp ce apărarea, avocații noștri nu au primit încă documentul în mod oficial”, continuă ea.

Cristela Georgescu a făcut referire și la perchezițiile desfășurate anterior în cadrul anchetei, susținând că informații și imagini din timpul procedurilor ar fi fost publicate înainte ca acestea să se încheie. Potrivit acesteia, situația a afectat inclusiv viața privată a familiei, în condițiile în care are doi copii minori.

Ea a afirmat că a reclamat aceste aspecte „încă din timpul percheziției, când fotografii, informații, date personale, ajungeau în presă aproape în timp real, ridicând întrebări grave legate de confidențialitatea procedurilor judiciare și de protecție a vieții private a unei familii cu doi copii minori”.

Soția fostului candidat consideră că publicarea repetată a unor asemenea informații ridică probleme privind respectarea drepturilor persoanelor implicate în procedurile penale. Aceasta a susținut că situația „se tot repetă sfidător ca o insultă la adresa dreptului de apărare și a actului de justiție”.

În continuarea mesajului, Cristela Georgescu a cerut explicații cu privire la persoanele care ar putea fi responsabile pentru transmiterea către presă a informațiilor despre dosar. Ea a afirmat că prezentarea publică a unor detalii înaintea clarificării lor în instanță poate conduce la interpretări eronate și poate afecta prezumția de nevinovăție.

„Cine și mai ales cum răspunde pentru expunerea mediatică a unor informații confidențiale din dosar care generează interpretări, corelări false și manipulatorii și care compromit prezumția de nevinovăție a deținutului politic Călin Georgescu?”, adaugă ea.

Declarațiile reprezintă poziția exprimată de soția fostului candidat. Existența unor scurgeri ilegale de informații nu este demonstrată prin afirmațiile prezentate în videoclip.

Un alt subiect abordat în mesaj privește informațiile apărute despre presupuse dispozitive de supraveghere descoperite în locuința familiei.

Cristela Georgescu a contestat modul în care aceste informații au fost prezentate public și a invocat necesitatea respectării dreptului la viață privată.

„În privința presupuselor dispozitive de supraveghere din locuința noastră, camerele video de monitorizare a familiei noastre cu doi copii minori, există întrebări legitime privind temeiul legal, autorizarea și modalitatea de punere în executare a acestor măsuri. Nu au fost prezentate date sau probe care să justifice încălcarea dreptului fundamental la viață privată și de familie. Instanța însăși a apreciat că noile acuzații informatice nu întrunesc în acest moment un minim necesar de pragul suspiciunii rezonabile pentru a dispune o măsură preventivă”, afirmă ea.

Soția fostului candidat a cerut explicații în legătură cu prezentarea în presă a informațiilor referitoare la aceste dispozitive. Ea continuă întrebând „cu ce drept atunci sunt prezentate public de presă ca fapte dovedite?”.

În ultima parte a intervenției, Cristela Georgescu a criticat măsura arestării preventive și a afirmat că aceasta a afectat încrederea în sistemul judiciar. Soția fostului candidat a prezentat continuarea detenției drept o măsură pe care o consideră motivată politic.

„În loc să restabilească încrederea în actul de justiție, a adâncit neîncrederea celor care văd în această măsură, pe buna dreptate, o persecuție politică”, susține soția fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Aceasta a cerut respectarea drepturilor procesuale și a principiilor care trebuie aplicate în cadrul unei anchete penale.

„Prezumpția de nevinovăție, proporționalitatea măsurilor preventive, respectarea dreptului la apărare și o justiție care să nu fie anticipată prin verdicte de presă. Respectul pentru justiție înseamnă să cerem să fie dreaptă, să fie corectă, să fie independentă”, mai adaugă ea.

La finalul mesajului, Cristela Georgescu a transmis un avertisment celor pe care îi consideră responsabili pentru situația soțului său.

Ea s-a adresat „celor care confundă astăzi puterea de a decide asupra destinului unui om și al familiei sale cu dreptul de a-i nesocoti drepturile și libertățile fundamentale, le reamintesc că puterea este vremelnică, dar răspunderea pentru nedreptate nu. Și greu le va fi celor care fac nedreptatea să trăiască dreptatea lui Dumnezeu”.