Frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de fiii și ginerii lor, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT. Cei vizați sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. Dosarul conține și stenograme în care sunt descrise presupuse agresiuni, amenințări și metode de constrângere a unei tinere exploatate sexual.

Nouă persoane au fost reținute miercuri, 25 noiembrie, după o operațiune desfășurată de procurorii DIICOT și polițiști. Printre acestea se numără frații Nuțu și Sile Cămătaru, membri ai familiilor lor și alte persoane despre care anchetatorii susțin că ar face parte din gruparea vizată de investigație.

Perchezițiile au avut loc în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat bani în lei și valută, în valoare totală de aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și alte mijloace de probă.

De asemenea, procurorii au pus sechestru asigurător pe trei autoturisme de lux.

„Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș, au fost găsite și ridicate sume de bani în lei și diverse valute, echivalente sumei de aproximativ 420.000 euro, 3 arme neletale, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 3 autoturisme de lux”, au transmis anchetatorii.

Unul dintre episoadele descrise în dosar îl vizează pe Vasile Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru. Procurorii îl acuză că ar fi determinat o tânără de 22 de ani să practice prostituția în Germania și Elveția, după care ar fi mers personal în străinătate pentru a ridica banii obținuți de aceasta.

Potrivit stenogramelor din dosar, bărbatul ar fi exercitat asupra tinerei presiuni fizice și psihologice, urmărind să o mențină sub control și să obțină câștigurile rezultate din prostituție.

Anchetatorii susțin că faptele s-ar fi petrecut cel puțin de la sfârșitul anului 2024 până în noiembrie 2026. Tânăra ar fi fost vulnerabilă, nu ar fi avut sprijin familial și fusese anterior victimă a traficului de minori, potrivit procurorilor.

Aceștia susțin că Balint Vasile-Daniel ar fi folosit metoda „Loverboy”, construind aparența unei relații sentimentale pentru a o determina pe femeie să îi ofere banii.

În conversațiile interceptate apar declarații precum „Te iubesc din inimă” și „Am rămas pe loc cu viața mea din iubire pentru tine”. Procurorii consideră însă că aceste mesaje ar fi făcut parte dintr-o strategie de manipulare. În același timp, bărbatul ar fi avut o relație de concubinaj cu o altă femeie, cu care are doi copii.

Documentele anchetatorilor conțin conversații în care tânăra vorbește despre presupuse episoade de violență. Într-un dialog din 14 aprilie 2026, aceasta ar fi spus: „Am înțeles, m-ai bătut, ai fost supărat!”

Într-o altă discuție, din 30 aprilie, femeia ar fi cerut ajutor și ar fi descris teama că ar putea ajunge la spital în urma loviturilor:

„Ce mă fac? Ajută-mă! […] Cred că mă bagă în spital rău dacă el când greșesc îmi dă așa un pumn, îți dai seama ce-mi face?”.

Alte fragmente din interceptări surprind relatări despre presupuse lovituri și răni: „M-a umplut de sânge”, „Am vomitat că mi-ai dat un pumn în stomac” și „Am și căzut pe jos, m-am umplut de sânge”.

Anchetatorii descriu și un comportament abuziv, bazat pe jigniri și intimidare. Într-unul dintre dialoguri, bărbatul i-ar fi adresat tinerei expresii precum „gunoi infect” și „o cârpă împuțită”.

O altă amenințare atribuită lui Balint Vasile-Daniel apare în stenogramele dosarului:

„Fă tu vrei să-mi iau 25 de ani cu tine? Să te mierlesc […] mâine îți sparg ușa de la casă”.

Procurorii susțin că amenințările și agresiunile ar fi urmărit să o împiedice pe tânără să se desprindă de sub controlul bărbatului și să o determine să îi remită banii câștigați.

Potrivit anchetatorilor, fiul lui Sile Cămătaru s-ar fi deplasat în repetate rânduri în Germania și Elveția pentru a ridica în numerar sumele obținute de tânără.

O conversație din 16 iulie 2026 surprinde o dispută legată de bani și de deplasarea bărbatului la locul unde se afla femeia. În stenograme apare replica: „Să-mi aștepți banii sau ce?”

În aceeași discuție sunt redate și următoarele afirmații:

„În afară de bani, îmi dai, îmi dai orice, îmi dai ficatul, inima, numai bani nu mi-ai dai. De ce nu-mi dai fă și mie bani?” / „Deci așa ți se pare ție o relație normală, plecăm amândoi și tu faci bani și eu stau aici ca prostul, nu?”.

Tânăra ar fi încercat să explice că nu dispunea imediat de întreaga sumă: „Dar nu ți-am dat când am avut?”, respectiv „Lasă-mă să strâng ca lumea și ți-i dau!”.

Răspunsul atribuit bărbatului face referire la sume de 5.000, 7.000 și 10.000 de euro, dar și la intenția acestuia de a veni după bani: „Tre să te las să strângi, să vin după aia aici”.

Conform documentelor din dosar, femeia ar fi fost recrutată și transportată pentru a continua practicarea prostituției în străinătate. Anchetatorii menționează o deplasare terestră din 29 august 2026 și una aeriană din 3 noiembrie 2026, pe teritoriul Germaniei.

Una dintre amenințările redate în stenograme apare într-o conversație din 23 august 2026, la ora 06:15:35:

„O să te () în Germania să-mi dai banii.”

Procurorii susțin că Balint Vasile-Daniel ar fi constrâns-o fizic și moral pe tânără să continue prostituția și ar fi obținut în mod repetat bani de pe urma acesteia. Acuzațiile vizează fapte de trafic de persoane și proxenetism, iar ancheta DIICOT îi privește și pe ceilalți membri ai grupării.