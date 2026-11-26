Europarlamentarul Virgil Popescu a anunțat adoptarea unei decizii importante în Parlamentul European, menită să protejeze atât consumatorii casnici, cât și sectorul industrial și companiile din domeniul energetic. Fostul ministru al Energiei a subliniat că hotărârea vizează direct producătorii și importatorii de țiței, gaze naturale și cărbune, aducând un plus de predictibilitate pe piața europeană de profil.

Potrivit informațiilor transmise de oficialul român pe pagina sa de Facebook, Parlamentul European a votat amânarea cu doi ani a cerințelor de raportare și monitorizare a emisiilor de metan pentru importuri, prevederi incluse în Regulamentul privind metanul. Demnitarul consideră că această măsură oferă cadrul necesar pentru o implementare corectă a legislației comunitare, fără a bloca activitatea economică.

„Un vot în Parlamentul European în favoarea consumatorilor, industriei, producătorilor și importatorilor de țiței, gaze naturale și cărbune! Amânarea cu doi ani a cerințelor de raportare și monitorizare a emisiilor de metan pentru importuri, prevăzută de Regulamentul privind metanul, reprezintă o soluție pragmatică și echilibrată. Normele nu sunt suspendate, ci li se oferă timpul necesar pentru a putea fi aplicate eficient”, a declarat Virgil Popescu.

În calitate de negociator al Grupului Partidului Popular European în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, europarlamentarul român a explicat că noile termene oferă partenerilor comerciali ai blocului comunitar un interval de timp adecvat pentru adaptare. Măsura previne riscul ca furnizorii externi să își reorienteze livrările către alte regiuni ale lumii, fenomen care ar fi putut genera scumpiri pe piața internă.

„În calitate de negociator al Grupului PPE în Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), pentru acest dosar, pot afirma, în urma votului de astăzi, că partenerii noștri comerciali beneficiază de un calendar realist pentru a se conforma cerințelor europene. Gospodăriile și industria din Europa au nevoie de energie sigură și la prețuri accesibile. Dacă furnizorii din afara UE nu ar putea respecta termenele stabilite, aceștia ar putea redirecționa livrările de gaze către alte piețe, ceea ce ar reduce oferta disponibilă în Europa și ar pune o presiune suplimentară asupra prețurilor”, a explicat fostul ministru al Energiei.

Decizia adoptată la Bruxelles nu afectează obiectivele de mediu asumate la nivel european, ci doar ajustează calendarul de implementare pentru a evita blocajele în aprovizionare. De asemenea, extinderea termenelor se aplică și companiilor care activează în interiorul spațiului comunitar, garantând un tratament egal pe piață.

„Amânarea convenită cu statele membre reduce acest risc și contribuie la menținerea securității aprovizionării. În același timp, obiectivul de reducere a emisiilor de metan rămâne ferm. Partenerii noștri comerciali au acum la dispoziție o cale realistă pentru a respecta normele europene. Totodată, producătorii din Uniunea Europeană vor beneficia de mai mult timp pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare privind metanul, contribuind astfel la asigurarea unor condiții de concurență echitabile între producătorii europeni și importatori”, a mai precizat europarlamentarul.

Pentru ca noile prevederi să devină aplicabile, documentul legislativ mai are de parcurs ultimii pași birocratici la nivel european. Acordul agreat în Parlamentul European va fi transmis spre validare către reprezentanții statelor membre.

„Ce urmează? După votul de astăzi din Parlamentul European, acordul urmează să fie aprobat formal de Consiliul de Miniștri, înainte de publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, a conchis Virgil Popescu.