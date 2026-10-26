Republica Moldova. Premierul României, Luca Niculescu, va efectua marți o vizită oficială în Republica Moldova. Pe agenda sa se află întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu premierul moldovean Vasile Tofan și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul român va discuta și cu reprezentanți ai companiilor românești care investesc în țara vecină. Programul include și o vizită la infrastructura energetică din zona Chișinăului.

Vizita va începe la ora 10:00, cu o întâlnire de lucru cu personalul Consulatului General al României la Chișinău. La ora 10:45, Luca Niculescu se va întâlni cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Programul continuă la ora 11:50, cu o întrevedere cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova. La ora 12:30, premierul român va discuta cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în țara vecină.

La ora 14:25, Luca Niculescu va fi întâmpinat de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la sediul Guvernului de la Chișinău. Ceremonia oficială va include și o gardă de onoare.

Cei doi premieri vor avea mai întâi o întrevedere tête-à-tête. Ulterior, vor participa la discuții în plen, alături de membrii celor două delegații. La ora 15:30, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor susține o conferință de presă comună.

Cooperarea energetică se numără printre temele vizitei. La ora 16:15, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor merge la Stația Electrică Chișinău și la Linia Vulcănești–Chișinău, în zona municipiului Chișinău.

Infrastructura face parte din eforturile Republicii Moldova de a-și consolida securitatea energetică și conexiunile cu sistemul electroenergetic european.

După vizită, premierul României va merge la Președinție. La ora 17:00, acesta va avea o întrevedere cu președinta Maia Sandu.

Programul oficial se va încheia cu întâlnirea de la ora 18:00 cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. La final, Luca Niculescu va semna în Cartea de Onoare.

Vizita a fost convenită în cadrul unei convorbiri telefonice pe care Luca Niculescu și Vasile Tofan au avut-o săptămâna trecută. Cei doi au discutat atunci despre organizarea deplasării în Republica Moldova.

În discursul susținut la învestirea Guvernului, Luca Niculescu a declarat că sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova reprezintă una dintre prioritățile noului Executiv de la București.

Premierul a promis consolidarea cooperării dintre cele două state în domeniile educației, energiei și relațiilor instituționale.

Cabinetul condus de Luca Niculescu a fost învestit pe 20 octombrie, punând capăt unei perioade de cinci luni și jumătate de guvernare interimară.