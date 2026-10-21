Republica Moldova. Noul premier al României, Luca Niculescu, va efectua o vizită la Chișinău în zilele următoare. Invitația a fost lansată de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, în cadrul primei discuții telefonice dintre cei doi oficiali. Șeful Executivului de la Chișinău a anunțat vizita în debutul ședinței de Guvern din 21 octombrie. El a precizat că l-a felicitat pe omologul său pentru preluarea mandatului și că au convenit să se întâlnească în curând.

„Vreau să încep prin a-l felicita pe noul prim-ministru al României, domnul Luca Niculescu, pentru preluarea mandatului. Am avut deja o discuție la telefon cu dumnealui și am convenit să ne întâlnim la Chișinău cât de curând, chiar în următoarele zile”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul de la Chișinău a subliniat că Republica Moldova și România au numeroase proiecte comune. Acestea vizează mai multe domenii, de la infrastructură și educație până la energie. Vasile Tofan și-a exprimat încrederea că noul șef al Guvernului de la București va continua politica de sprijin pentru Republica Moldova.

„România este partenerul nostru, partenerul nostru strategic, dar este și țara de care ne leagă limba, istoria, cultura și foarte multe proiecte concrete, de la grădinițe renovate, la poduri, drumuri, conexiuni energetice. Deci, suntem foarte entuziasmați de acest nou început”, a adăugat premierul Republicii Moldova.

Imediat după învestire, Vasile Tofan l-a felicitat pe Luca Niculescu cu prilejul preluării mandatului și l-a invitat să efectueze o vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, convorbirea telefonică a avut loc în seara zilei de 20 octombrie.

În cadrul discuției, șeful Executivului moldovean a reafirmat caracterul strategic al relațiilor bilaterale. El a evidențiat și sprijinul constant oferit de România Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

„Pentru Republica Moldova, România înseamnă un partener de încredere și sprijin constant în parcursul nostru european. Ne leagă limba, istoria și cultura, dar și proiecte care schimbă viața oamenilor de la grădinițe renovate până la poduri și conexiuni energetice”, a declarat Vasile Tofan.

Cei doi oficiali au discutat despre stadiul proiectelor comune de infrastructură și energie. Potrivit comunicatului Guvernului de la Chișinău, aceștia au convenit asupra necesității extinderii cooperării economice și accelerării interconectării Republicii Moldova la spațiul european.

Printre proiectele importante pentru cele două state se numără dezvoltarea conexiunilor energetice și modernizarea infrastructurii de transport. Aceste investiții au rolul de a consolida legăturile dintre cele două maluri ale Prutului și de a facilita circulația persoanelor și a mărfurilor.

Gazoductul Iași–Ungheni–Chișinău reprezintă una dintre infrastructurile importante pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale ale Republicii Moldova. Totodată, interconexiunile electrice cu România și cu rețeaua europeană sunt esențiale pentru consolidarea securității energetice.

Cooperarea bilaterală include și proiecte în domeniul educației și al serviciilor publice. România a sprijinit renovarea unor grădinițe și școli din Republica Moldova și a oferit autobuze școlare și ambulanțe. De asemenea, Bucureștiul susține dezvoltarea infrastructurii rutiere și construirea sau reabilitarea podurilor peste Prut.

Relațiile economice reprezintă un alt domeniu important al parteneriatului. România este una dintre principalele piețe de desfacere pentru produsele moldovenești, iar apropierea economică facilitează accesul companiilor din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene.

În plan politic, Bucureștiul susține parcursul european al Republicii Moldova prin expertiză tehnică, schimb de experiență și sprijin pentru armonizarea legislației cu normele europene.

Vasile Tofan a subliniat că ambele Guverne trebuie să urmărească rezultate concrete pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.

„Avem mult de lucru împreună și un obiectiv care ne unește: să ne regăsim în aceeași familie europeană”, a declarat premierul Republicii Moldova.

Parlamentul României a învestit marți, 20 octombrie, Cabinetul condus de Luca Niculescu, cu 280 de voturi. Decizia a pus capăt unei perioade de cinci luni și jumătate de guvernare interimară.

Noul Executiv a depus jurământul de învestitură în aceeași seară, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Cotroceni.

În discursul său de inaugurare, Luca Niculescu a subliniat că noul Cabinet este pregătit să facă față provocărilor curente. El a reafirmat orientarea Guvernului către valorile europene și transatlantice.

Printre prioritățile noului premier se numără continuarea sprijinului acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Cooperarea dintre București și Chișinău urmează să continue și în domeniile infrastructurii, energiei și dezvoltării economice.