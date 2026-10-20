Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și premierul Vasile Tofan i-au transmis mesaje de felicitare noului șef al Guvernului de la București, Luca Niculescu. Cei doi oficiali i-au urat succes în exercitarea mandatului și au reafirmat disponibilitatea Chișinăului de a continua cooperarea cu România. Maia Sandu a subliniat că România „poate conta oricând pe noi”, iar Vasile Tofan a evidențiat proiectele comune din energie, infrastructură și integrare europeană.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Maia Sandu i-a urat succes lui Luca Niculescu și noului Guvern de la București. Totodată, șefa statului i-a mulțumit fostului premier Ilie Bolojan pentru colaborarea dintre cele două părți.

„Îi doresc mult succes premierului LucaNiculescu și noului guvern al României. Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru colaborarea excelentă. România poate conta oricând pe noi”, a transmis președintele Republicii Moldova.

Mesajul Maiei Sandu reafirmă disponibilitatea Chișinăului de a susține România și de a continua relațiile de cooperare dintre cele două state.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, i-a urat, la rândul său, succes lui Luca Niculescu în exercitarea mandatului. Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful Guvernului de la Chișinău a subliniat legăturile istorice și culturale dintre cele două țări, precum și importanța parteneriatului bilateral.

„Îi urez mult succes Premierului României, LucaNiculescu, în exercitarea mandatului său.

România a fost și rămâne alături de Republica Moldova. Ne leagă aceeași limbă, cultură și legături frățești între oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Pe această fundație firească am construit și un parteneriat strâns între statele noastre.

În ultimii ani, am avansat împreună proiecte importante în energie, infrastructură și integrare europeană. Avem încă multe de făcut și sunt convins că vom continua, cu aceeași încredere și determinare, proiectele care aduc beneficii reale oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

România va găsi întotdeauna în Guvernul de la Chișinău un partener de încredere și un prieten pe care se poate baza”, a transmis Vasile Tofan.

Parlamentul României a învestit marți, 20 octombrie, Cabinetul condus de Luca Niculescu, cu 280 de voturi. Decizia a pus capăt unei perioade de cinci luni și jumătate de guvernare interimară.

Printre prioritățile noului premier se numără continuarea sprijinului acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Cooperarea dintre București și Chișinău vizează, de asemenea, proiecte în domeniul energiei și al infrastructurii.

Noul Executiv condus de Luca Niculescu a depus marți seară jurământul de învestitură în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Cotroceni. În discursul său de inaugurare, șeful Guvernului a subliniat că noul Cabinet este pregătit să facă față provocărilor curente și că este orientat ferm către valorile europene și transatlantice.