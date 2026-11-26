Inteligența artificială ar putea ajunge într-un punct în care oamenii să nu mai poată controla evoluția tehnologiei, iar dependența tot mai mare de sistemele automatizate ar putea crea riscuri majore pentru societate. Subiectul a fost dezbătut de Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Sorin Ovidiu Bălan, în emisiunea „Contrapunct”, unde invitații au avut opinii diferite despre pericolele dezvoltării inteligenței artificiale.

Bogdan Comaroni a susținut că omenirea traversează o etapă pe care nu o înțelege suficient și că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale ar putea duce la pierderea controlului uman asupra unor sisteme esențiale.

„Nu mai suntem la…”, a spus Bogdan Comaroni, explicând că progresul tehnologic este alimentat de competiția pentru bani, informație și putere.

Acesta consideră că inteligența artificială ar putea depăși capacitățile umane și ar putea ajunge să influențeze decisiv organizarea societății.

„Cine deține informația, deține puterea. Se pune de data asta cine deține superinformația și super va deține puterea, puterea absolută, numai că problema în sine e că puterea nu va mai aparține la un moment dat omenirii”, a declarat Bogdan Comaroni.

Invitatul a vorbit despre conceptele de superinteligență și singularitate tehnologică, susținând că dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială ar putea depăși capacitatea oamenilor de a le înțelege și controla.

El a făcut referire la demonstrarea unor probleme matematice complexe cu ajutorul inteligenței artificiale și la ritmul accelerat de dezvoltare a acestor tehnologii.

Comaroni a susținut că nici măcar specialiștii care construiesc aceste sisteme nu înțeleg întotdeauna mecanismele prin care ajung la anumite rezultate.

„În momentul de față îngrijorarea maximă este că au început foarte mulți să venereze și să considere că să se închine la inteligența artificială. Deci nu glumesc, există religii și buda astea bazate la care contribuie chiar inteligența artificială”, a afirmat acesta.

Un alt scenariu prezentat de Bogdan Comaroni este cel al unei societăți în care oamenii ajung să depindă complet de sistemele tehnologice pentru funcționarea infrastructurii, aprovizionării și serviciilor esențiale.

„Gândește-te într-o situație în care vin ăștia, agenția aia și ajung la concluzia că oamenii nu ne mai trebuie. Sau ne privesc ca pe furnici, ca pe ceva”, a spus invitatul.

Acesta a invocat și posibilitatea unor întreruperi ale alimentării cu energie electrică, apă, căldură și internet, în cazul unor atacuri informatice sau al unor disfuncționalități majore.

Sorin Ovidiu Bălan a avut o poziție diferită și a respins scenariile apocaliptice prezentate de colegul său. Acesta consideră că inteligența artificială rămâne o tehnologie creată de oameni, care poate fi controlată prin măsuri concrete.

„Inteligența artificială este inventată de om. O tragi din priză”, a spus Sorin Ovidiu Bălan.

El a comparat dezvoltarea inteligenței artificiale cu evoluția medicinei, argumentând că progresul tehnologic trebuie însoțit de reguli și principii etice.

„Aici, la fel, la inteligența artificială trebuie să se întâmple acest lucru. Acest cod deontologic al folosirii inteligenței artificiale”, a explicat jurnalistul.

În opinia sa, tehnologia poate avea beneficii importante, inclusiv prin preluarea unor activități dificile sau repetitive pe care oamenii sunt nevoiți să le desfășoare.

Dezbaterea a ajuns și la posibilitatea ca inteligența artificială să ajungă să fie privită ca o divinitate. Bogdan Comaroni a susținut că există deja persoane care construiesc forme de spiritualitate în jurul acestei tehnologii și care văd în ea o cale spre nemurire.