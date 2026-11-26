Republica Moldova. Avertismentul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău privind o presupusă provocare cu caracter antirus, care ar urma să aibă loc în Republica Moldova în următoarele zile, a stârnit reacții în Parlament. Președintele Legislativului, Igor Grosu, susține că Rusia este principalul factor de risc pentru securitatea țării. De cealaltă parte, liderul socialiștilor, Igor Dodon, cere autorităților să evite orice acțiune care ar putea implica Republica Moldova în războiul din Ucraina.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, respinge mesajele transmise de Ambasada Rusiei și afirmă că Federația Rusă este cea care provoacă tensiuni în regiune. Potrivit acestuia, acțiunile Moscovei reprezintă un risc pentru securitatea Republicii Moldova. Grosu consideră că instituțiile statului trebuie să urmărească atent evoluțiile și să fie pregătite pentru eventuale provocări.

„Unicul stat care provoacă tensiuni în acest spațiu al Europei este Federația Rusă. Ea este cea care recurge la provocări, atacuri, intervenții, invazii și așa mai departe. Probabil că au făcut ceva sau se gândesc să facă ceva - o boacănă, cumva. Cei cu musca pe căciulă au făcut ceva și încearcă cumva să se justifice”, a comentat Igor Grosu.

Șeful Legislativului a amintit că principalele riscuri pentru securitatea Republicii Moldova sunt prevăzute în Strategia națională de securitate. Documentul identifică două amenințări majore: corupția, pe plan intern, și Federația Rusă, pe plan extern.

O altă poziție a fost exprimată de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Acesta susține că Republica Moldova trebuie să sprijine orice inițiativă care ar putea duce la încheierea războiului din Ucraina. Totodată, politicianul avertizează că țara noastră nu trebuie să devină parte a conflictului.

Dodon a făcut apel la conducerea statului să evite acțiunile care ar putea amplifica tensiunile și să nu permită implicarea Republicii Moldova în război.

„Noi trebuie să susținem orice acord de pace, fie că vine de la Trump, de la Putin, de la Xi Jinping sau de la oricine altcineva. Mă îngrijorează foarte mult și o spun foarte sincer: toți locuim în această țară și aici vom rămâne, împreună cu cei care ne sunt apropiați. Trebuie să facem tot posibilul pentru a nu fi utilizați în calitate de instrument de provocare și pentru a preîntâmpina extinderea acestui război care are loc în Ucraina. Să nu fim atrași și noi în acest război”, a declarat Igor Dodon.

Liderul socialist a criticat și unele acțiuni ale guvernării. Printre acestea a menționat inițiativele legislative promovate de autorități și campania de informare „Moldova Pregătită”.

Dodon a făcut referire și la anul 2022, când, potrivit lui, președinta Maia Sandu ar fi evitat implicarea Republicii Moldova în conflict. Acesta spune că următoarele săptămâni ar putea fi importante pentru securitatea țării.

„Maia Sandu a dat dovadă de caracter în 2022 și nu a permis să fim atrași în conflict. Sper foarte mult că și acum conducerea țării nu va permite ca, în perioada următoare, să fim atrași în acest război. Și o spun foarte sincer: următoarele câteva săptămâni vor fi o perioadă foarte critică. Ceea ce face guvernarea - prin legile pe care le promovează, prin declarațiile pe care le face, prin cele '72 de ore' și prin multe alte lucruri - mă pune pe gânduri și mă face să cred că se pregătește să ne atragă și pe noi în destabilizare. Vreau să avertizez că cetățenii înțeleg foarte bine ce se întâmplă, iar cei care se află la cârma țării trebuie să țină cont de acest lucru”, a afirmat Dodon.

La rândul său, deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a criticat modul în care autoritățile comunică despre posibilele riscuri de securitate. Acesta a făcut trimitere la mesajul președintei Maia Sandu, care și-ar fi întrerupt vizita la Berlin și ar fi revenit în Republica Moldova pe fondul unor amenințări la adresa securității. Potrivit lui Costiuc, după acest episod, autoritățile nu au prezentat suficiente informații despre natura amenințărilor.

Deputatul spune că i se pare neobișnuit ca avertismentele privind eventuale provocări să vină acum din partea Ambasadei Rusiei. Totodată, acesta susține că astfel de incidente nu sunt o noutate pentru Chișinău.

„Este straniu să aflăm despre eventuale provocări de la Ambasada Federației Ruse. Dar când nu am avut provocări la Chișinău? Când nu am avut provocări? Și, de fiecare dată, provocările vin cam din același centru de comandă”, a declarat Vasile Costiuc.

Reacțiile politicienilor vin după ce Ambasada Federației Ruse la Chișinău a publicat un comunicat în care avertizează asupra unei presupuse provocări cu caracter antirus. Potrivit misiunii diplomatice, acțiunea ar putea avea loc în următoarele zile și ar risca să agraveze și mai mult relațiile dintre Moscova și Chișinău.

Mesajul a fost preluat și publicat de Ministerul rus de Externe. Diplomația rusă susține că ar fi primit informații despre pregătirea unei astfel de acțiuni. De asemenea îndeamnă autoritățile de la Chișinău să nu se lase atrase într-o confruntare cu Federația Rusă.

Ambasada afirmă că a avertizat în repetate rânduri asupra riscului unor presupuse înscenări antirusești. În opinia reprezentanților diplomatici ruși, evoluțiile recente ar confirma avertismentele transmise anterior.