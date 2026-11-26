Republica Moldova. Ambasada Rusiei la Chișinău anunță că ar fi primit informații despre pregătirea unei provocări cu caracter antirusesc în Republica Moldova. Potrivit misiunii diplomatice, acțiunea ar urma să aibă loc în următoarele zile și ar putea tensiona și mai mult relațiile dintre Chișinău și Moscova. Ambasada nu precizează însă ce fel de incident ar putea avea loc și nici cine s-ar afla în spatele acestuia.

Într-un comunicat preluat și publicat de Ministerul rus de Externe, diplomații ruși le cer autorităților moldovene să nu se lase atrase într-o confruntare cu Federația Rusă.

Misiunea diplomatică susține că a atras în repetate rânduri atenția asupra riscului unor acțiuni pe care le califică drept înscenări antiruse. Reprezentanții ambasadei afirmă că avertismentele lor ar începe acum să se confirme.

Diplomații îi îndeamnă pe oficialii moldoveni să evite deciziile care ar putea agrava situația. De asemnea să nu participe la acțiuni îndreptate împotriva Rusiei.

„Chemăm autoritățile oficiale de la Chișinău să nu facă jocurile celor care încearcă să atragă Republica Moldova într-o confruntare cu Rusia. Să se abțină de la acțiuni nechibzuite, ce ar putea escalada situația”, se arată în mesajul publicat de ambasadă.

În același comunicat, reprezentanții misiunii diplomatice susțin că deteriorarea relațiilor dintre cele două state ar avea de suferit, în primul rând, cetățenii Republicii Moldova. Din acest motiv, îi îndeamnă pe oameni să fie atenți la informațiile care circulă și să nu tragă concluzii în grabă.

„Experiența arată că acțiunile ce au dus la ruperea relațiilor noastre bilaterale au provocat prejudicii, în primul rând, locuitorilor republicii. Îi îndemnăm pe cetățenii Republicii Moldova să rămână vigilenți. Să nu creadă dezinformărilor și concluziilor pripite, bazate pe manipulare”, mai susține misiunea.

Ambasada nu a explicat însă la ce provocare se referă. Nu a indicat nici locul în care aceasta ar putea avea loc și nici persoanele sau grupurile care ar putea să o organizeze. Deocamdată, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău nu a comentat avertismentul transmis de partea rusă.

În replică, purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici acuză Moscova că încearcă să schimbe subiectul discuției publice și să îndepărteze atenția de la încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

Oficialul face trimitere la incidentele cu drone, care s-au înmulțit în ultimele luni și care, potrivit autorităților, reprezintă un pericol pentru populație.

„Rusia recurge la noi diversiuni informaționale pentru a distrage atenția de la încălcările tot mai frecvente ale spațiului nostru aerian de către drone, care pun în pericol cetățenii noștri”, a declarat Dumitru Ciorici.

Potrivit datelor Ministerului Apărării, în perioada 14-20 noiembrie au fost raportate zece incidente aeriene pe teritoriul Republicii Moldova. Cele mai multe s-au produs pe 17 noiembrie. În acea zi au fost înregistrate opt incidente.

Autoritățile au anunțat atunci despre explozii la sol în apropierea localităților Pohrebeni, Cuhureștii de Sus și Băxani. Totodată, fragmente de drone au fost descoperite în localitățile Pohorniceni și Naslavcea.

Alte două survoluri neautorizate au fost consemnate pe 20 noiembrie. Primul a fost depistat în nordul țării, pe direcția Arionești-Cotiujeni. Cel de-al doilea a avut loc în raionul Ștefan Vodă, în zona localității Crocmaz.

Bilanțul Ministerului Apărării arată că, până la 20 noiembrie, în Republica Moldova au fost înregistrate 17 incidente aeriene de la începutul lunii. Numărul total al incidentelor raportate în 2026 a ajuns la 84.