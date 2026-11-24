Republica Moldova. Companiile care intenționează să producă drone, muniții sau alte echipamente destinate apărării în Republica Moldova vor trebui să obțină o autorizație specială, valabilă timp de cinci ani. Activitatea acestora va fi supusă unor verificări stricte, inclusiv din partea Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Autoritățile vor controla cine deține companiile, de unde provin banii investiți și dacă sunt respectate normele de securitate.

În situații de mobilizare, stare de asediu sau război, firmele din acest sector ar putea primi obligația de a-și extinde producția, de a menține stocuri și de a executa cu prioritate comenzile statului.

Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege privind industria de apărare, elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Documentul a fost discutat la ședința secretarilor generali din 23 noiembrie. Inițiativa vine după ce premierul Vasile Tofan a cerut accelerarea procesului de creare a unui cadru legal pentru dezvoltarea acestui sector.

Potrivit proiectului, autoritățile urmăresc să creeze condiții pentru producerea echipamentelor militare în țară. Astfel, Armata Națională ar putea beneficia de produse fabricate pe plan intern, iar dependența Republicii Moldova de importurile din alte state ar urma să fie redusă.

Lista produselor care ar putea fi fabricate în țară este extinsă. Aceasta include drone și sisteme de combatere a dronelor, radare, senzori, camere termice, veste antiglonț, muniții, module electronice și camioane blindate.

Autorii proiectului susțin că dezvoltarea industriei de apărare nu contravine statutului de neutralitate al Republicii Moldova. În același timp, sectorul ar putea atrage investiții și crea noi locuri de muncă. Sunt vizate inclusiv domenii precum cercetarea, ingineria și securitatea cibernetică.

Activitatea în industria de apărare va fi permisă doar persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova. Acestea vor putea avea capital de stat, privat sau mixt. Persoanele fizice și întreprinzătorii individuali nu vor putea activa în acest domeniu.

Totodată, investițiile vor fi verificate prin mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Scopul este identificarea eventualelor riscuri înainte ca o companie să primească dreptul de a produce echipamente militare.

Autorizațiile vor fi eliberate gratuit de Agenția Servicii Publice, în urma unei decizii a unei comisii interinstituționale. Din procesul de evaluare vor face parte reprezentanți ai Ministerului Apărării și SIS. În funcție de situație, va fi implicat și Ministerul Afacerilor Interne.

Instituțiile vor avea la dispoziție cel mult 45 de zile lucrătoare pentru examinarea unei solicitări. Termenul va putea fi extins o singură dată, cu cel mult 30 de zile lucrătoare.

Înainte de eliberarea autorizației, vor fi verificate structura de proprietate a firmei, beneficiarii efectivi și sursele de finanțare. De asemenea, autoritățile vor analiza capacitățile tehnice ale companiei și modul în care aceasta respectă cerințele de securitate și protecție a mediului.

Autorizația va fi acordată pentru o perioadă de cinci ani. Aceasta nu va putea fi transmisă unei alte companii. Documentul va indica exact ce activități poate desfășura operatorul economic, ce categorii de produse militare poate fabrica și care sunt capacitățile de producție aprobate.

Proiectul introduce obligații speciale pentru companiile care vor activa în acest sector. Acestea vor trebui să asigure securitatea spațiilor de producție, protecția informațiilor și securitatea cibernetică. Vor exista cerințe și pentru protejarea documentației tehnice, precum și pentru calificarea angajaților.

Produsele militare fabricate în Republica Moldova vor trebui testate și evaluate. În funcție de categorie, acestea vor fi supuse procedurilor de certificare sau omologare.

Proiectul permite și recunoașterea rezultatelor testărilor și certificărilor realizate în statele membre ale Uniunii Europene și NATO. O altă obligație importantă vizează evidența produselor. Companiile vor trebui să poată urmări traseul acestora pe întreaga durată de viață. Registrele și documentele aferente vor fi păstrate cel puțin 20 de ani.

În cazul dispariției, furtului sau deteriorării unor produse militare, operatorii vor trebui să anunțe imediat instituțiile competente. Aceeași obligație va exista și în cazul producerii unor incidente de securitate.

Proiectul stabilește și reguli privind comercializarea produselor fabricate în țară. Acestea vor putea fi vândute pe teritoriul Republicii Moldova doar autorităților, instituțiilor și persoanelor juridice care au dreptul legal de a le procura și deține.

Prin urmare, producătorii vor trebui să verifice atât identitatea cumpărătorilor, cât și utilizatorii finali și scopul pentru care sunt achiziționate echipamentele.

Importul, exportul, reexportul și tranzitul produselor militare vor rămâne reglementate de legislația privind comerțul cu mărfuri strategice.

Proiectul prevede și interdicții pentru anumite tranzacții. Acestea nu vor putea fi realizate dacă există motive întemeiate să se creadă că produsele ar putea ajunge în posesia unor persoane sau structuri care le-ar utiliza pentru acte de terorism, agresiune, crime internaționale ori represiune internă.

De asemenea, vor fi interzise operațiunile care ar putea contribui la declanșarea, prelungirea sau agravarea unui conflict armat.

Dreptul de a activa în industria de apărare nu va fi garantat pe întreaga perioadă de cinci ani. Autoritățile vor putea suspenda sau retrage autorizațiile, integral ori parțial, dacă operatorii economici nu respectă condițiile stabilite.

Printre motivele care pot duce la retragerea autorizației se numără prezentarea unor acte false, desfășurarea unor activități care nu au fost aprobate și transmiterea produselor către destinatari neautorizați.

Sancțiunile vor putea fi aplicate și în cazul încălcării grave sau repetate a obligațiilor de securitate. Un alt motiv va fi împiedicarea controalelor efectuate de instituțiile abilitate.

Respectarea legii va fi monitorizată de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică. Ministerul Apărării, SIS și MAI vor efectua verificări în limitele atribuțiilor stabilite pentru fiecare instituție.

Proiectul introduce și un mecanism prin care anumite capacități industriale vor putea fi declarate strategice de către Guvern. Este vorba despre unitățile de producție a căror indisponibilitate ar putea afecta apărarea națională, securitatea statului sau aprovizionarea instituțiilor din sistemul de apărare, securitate și ordine publică.

În cazul unei mobilizări, al instituirii stării de asediu sau al unui război, statul va putea impune companiilor din acest sector mai multe obligații.

Acestea ar putea fi obligate să acorde prioritate comenzilor destinate apărării naționale, să adapteze sau să majoreze volumele de producție și să mențină anumite stocuri. De asemenea, autoritățile vor putea dispune activarea unor capacități industriale pentru a răspunde necesităților statului.

Proiectul prevede că firmele vor putea primi compensații pentru cheltuielile și prejudiciile suportate în urma aplicării acestor măsuri. Acestea vor fi acordate în condițiile stabilite de legislație.

Accelerarea adoptării unui cadru legal pentru industria de apărare a fost solicitată de premierul Vasile Tofan în contextul incidentelor provocate de dronele rusești care au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova în luna noiembrie. Unele dintre aparate au survolat inclusiv municipiul Chișinău.

La ședința Guvernului din 18 noiembrie, premierul a atras atenția asupra riscurilor pe care le pot provoca asemenea incidente și a cerut grăbirea procesului legislativ. Obiectivul anunțat a fost ca noua lege să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Proiectul a fost supus consultărilor publice pe 20 noiembrie. Companiile care desfășoară deja în mod legal activități în industria de apărare vor avea la dispoziție un an de la intrarea în vigoare a legii pentru a solicita noua autorizație.

În același timp, Guvernul va trebui să aprobe, în cel mult trei luni de la intrarea în vigoare a actului normativ, regulile de autorizare și regulamentul de funcționare a comisiei interinstituționale.

Tot în acest termen urmează să fie aprobate documentele necesare pentru crearea Registrului de stat al operatorilor economici și al capacităților din industria de apărare.