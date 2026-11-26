Florin Salam ar fi fost obligat de frații Nuțu și Sile Cămătaru să participe la evenimente fără să primească bani sau pentru sume mult mai mici decât onorariul pe care îl solicita în mod obișnuit. Procurorii susțin că artistul s-ar fi aflat sub presiunea celor doi, iar amenințările transmise prin intermediul altor persoane apar în stenogramele din dosarul în care sunt vizați membrii grupării, potrivit Mediafax.

Potrivit anchetatorilor, Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, ar fi exercitat presiuni asupra lui Florin Salam în perioada septembrie 2025 – 30 august 2026. Procurorii susțin că acesta ar fi profitat de relația îndelungată cu interpretul, dar și de ajutorul financiar și protecția oferite anterior, pentru a-l determina să accepte solicitările sale.

Între aprilie și august 2026, Florin Salam ar fi participat la opt evenimente organizate în București și în județul Constanța, la solicitarea grupării. Prima astfel de cântare ar fi avut loc pe 12 aprilie, în Capitală.

În stenograme apare și o amenințare atribuită lui Nuțu Cămătaru, transmisă prin intermediul unor apropiați: „o să-l bag în portbagaj și (…) n-o să-l mai las să cânte”.

Și Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, ar fi apelat la presiuni asupra manelistului. Conform procurorilor, acesta l-ar fi determinat să cânte fără să fie plătit la cel puțin trei evenimente desfășurate în București și Prahova, în perioada martie – septembrie 2026.

Unul dintre evenimente ar fi avut loc pe 2 martie, într-un studio de videochat din București. Anchetatorii susțin că Sile Cămătaru ar fi luat inclusiv o parte din banii obținuți de artist din dedicații.

Patru zile mai târziu, pe 6 martie, Florin Salam ar fi fost prezent la un club din localitatea Bucov, județul Prahova.

Într-o altă conversație interceptată de anchetatori, Nuțu Cămătaru vorbește despre sumele pe care le-ar fi oferit muzicanților pentru prestațiile lor.

„Eu le-am băgat câte patru-cinci mii, mânca-ți-aș nasu tău, ăla e asociat cu mine! Eu așa, să nu zică că cântă de frică”.

Procurorii susțin însă că, în cazul lui Florin Salam, plata ar fi lipsit la unele evenimente, iar în alte situații artistul ar fi primit sume considerabil mai mici decât cele solicitate în mod obișnuit.

Presiunile exercitate asupra manelistului sunt menționate și într-o discuție dintre Vasile Ioniță și Vladimir Șpac, unul dintre inculpații din dosar.

Cei doi vorbeau despre o noapte în care Florin Salam ar fi ajuns pe litoral pentru a susține un eveniment. În conversație, Ioniță afirmă că artistul „la 3 noaptea a aterizat la Costinești, de frica lui Nuțu.”

Totodată, anchetatorii au inclus în dosar o altă afirmație atribuită membrilor grupării, care ar descrie influența pe care aceștia ar fi exercitat-o asupra muzicanților: „Și rezolvăm, avem control la tot ce înseamnă lăutari.”

Potrivit estimărilor procurorilor, gruparea asociată lui Sile Cămătaru ar fi obținut aproximativ 150.000 de lei prin aceste activități.