Un tânăr în vârstă de 25 de ani este vizat de o anchetă penală după ce a publicat pe o rețea de socializare mai multe clipuri video în care a lansat amenințări la adresa polițiștilor. Reacția acestuia a venit la scurt timp după o intervenție în forță a oamenilor legii pe o stradă din municipiul Reșița, unde un șofer care a refuzat să oprească a fost urmărit și imobilizat, iar mai multe persoane au aruncat cu pietre spre agenți. În timpul incidentului respectiv, polițiștii au fost nevoiți să recurgă la armamentul din dotare, însă nimeni nu a fost rănit, conform news.ro.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Caraș-Severin au transmis sâmbătă că s-au autosesizat cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Sesizarea a pornit de la imaginile apărute pe internet, postate chiar de pe contul personal al bărbatului de 25 de ani.

"Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, după evenimentul produs la data de 15 noiembrie 2026, pe strada Bistra din municipiul Reşiţa, bărbatul ar fi publicat pe contul personal de pe o reţea de socializare mai multe materiale video în care ar fi adresat ameninţări şi injurii poliţiştilor care au intervenit în seara respectivă", au afirmat reprezentanţii IPJ Caraş-Severin.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, suspectul a fost condus la sediul poliției pentru a fi audiat.

Incidentul de la care a pornit întreaga situație a avut loc în seara zilei de 15 noiembrie. Atunci, polițiștii au încercat să tragă pe dreapta un autoturism la volanul căruia se afla un șofer fără permis de conducere. Conducătorul auto nu a ținut cont de semnalele oamenilor legii și a încercat să se facă nevăzut, motiv pentru care a început o urmărire.

"După ce conducătorul auto a oprit autoturismul şi a încercat să fugă, mai multe persoane au intervenit pentru a împiedica imobilizarea acestuia, manifestând un comportament agresiv şi aruncând cu pietre în direcţia poliţiştilor. Pentru gestionarea situaţiei, poliţiştii au făcut uz de armă, fără a rezulta victime", au precizat sursa citată.

Pe parcursul verificărilor, polițiștii au descoperit că bărbatul de 25 de ani nu este la prima interacțiune cu anchetatorii în această perioadă. El se numără printre cei trei indivizi care au fost duși la audieri în cursul acestei săptămâni, în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de furt.

În acel caz, tânărul se află deja sub măsura controlului judiciar și este supravegheat prin brățară electronică. Între timp, polițiștii din Caraș-Severin continuă investigațiile pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a stabili toate faptele comise în legătură cu ultrajul și tulburarea ordinii și liniștii publice.