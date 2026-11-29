Polițiștii ar fi intensificat patrulele în apropierea locuințelor mai multor cântăreți de manele audiați în dosarul fraților Nuțu și Sile Cămătaru. Măsurile ar fi fost luate după ce, în mediul interlop, au apărut zvonuri potrivit cărora declarațiile artiștilor în fața procurorilor DIICOT ar fi contribuit la arestarea preventivă a celor doi frați.

Echipajele de ordine publică ar fi primit dispoziții să efectueze patrule mai frecvente în zonele în care locuiesc interpreții audiați în ancheta care îi vizează pe frații Cămătaru, potrivit unor surse judiciare citate de Gândul.

Măsurile ar avea rolul de a preveni eventualele acte de răzbunare împotriva cântăreților care figurează ca victime în dosarul instrumentat de procurorii DIICOT.

Totodată, structurile specializate ale Poliției ar monitoriza situația, după ce în cercurile interlope au circulat informații potrivit cărora declarațiile maneliștilor ar fi stat la baza descinderilor și reținerii celor doi lideri ai grupării.

Potrivit surselor apropiate investigației, zvonurile apărute după arestarea fraților Cămătaru ar fi provocat îngrijorare în rândul artiștilor chemați să dea declarații în fața procurorilor.

Printre interpreții audiați în acest dosar se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Costel Biju, Alex Botea, Lele, Cocoș de la Călărași și Bogdan de la Ploiești.

Unii dintre cântăreți au publicat deja mesaje pe rețelele de socializare, prin care au încercat să se distanțeze de acuzațiile vehiculate în mediul interlop. Aceștia au susținut inclusiv că Nuțu și Sile Cămătaru ar fi nevinovați.

Ion și Vasile Balint, cunoscuți sub numele de Nuțu și Sile Cămătaru, au fost ridicați miercuri dimineață, în cadrul unei operațiuni care a presupus efectuarea a 45 de percheziții.

Descinderile au fost realizate de polițiștii Serviciului de Investigare a Grupurilor Violente, împreună cu procurorii DIICOT. Cei doi frați au fost ulterior arestați preventiv.

Ancheta a fost declanșată în urma unei sesizări din oficiu, după ce investigatorii au obținut informații potrivit cărora mai mulți interpreți de manele ar fi fost obligați de membrii grupării să susțină spectacole fără să fie remunerați.

O altă direcție a investigației vizează festivalul Nibiru, desfășurat în vara acestui an în stațiunea Costinești.

Anchetatorii verifică dacă mai mulți cântăreți ar fi fost constrânși să refuze participarea la eveniment, astfel încât festivalul să nu afecteze activitatea comercială a unor cluburi de pe litoral.

Potrivit informațiilor aflate în atenția procurorilor, respectivele localuri s-ar fi aflat în sfera de influență a lui Nuțu Cămătaru.