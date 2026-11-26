Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a intervenit joi printr-o poziție oficială fermă, ca răspuns la atacurile lansate de liderul AUR, George Simion, împotriva magistratului care îi instrumentează dosarul penal. Șefa Ministerului Public respinge categoric insinuările conform cărora ancheta ar avea un substrat politic și atrage atenția că încercările de discreditare a procurorilor sunt inacceptabile.

Tensiunile au izbucnit după ce George Simion, cercetat în calitate de inculpat pentru instigare publică, a lansat o serie de acuzații la adresa procurorului de caz. Dosarul parlamentarului a fost deschis în urma unui material video publicat pe rețeaua de socializare Facebook, în care acesta afirma că membrii Biroului Electoral Central „ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.

Joi, liderul formațiunii politice a susținut că anchetatorul care se ocupă de speța sa ar viza exclusiv reprezentanții opoziției.

„Procurorul Rareş Petru Stan, care de 2 ani nu se ocupă decât de opoziţia politică, tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, alţi lideri politici din zona suveranistă, toate dosarele, într-un mod total discreţionar, ajung la acest procuror Rareş Stan”, a declarat George Simion.

În replică la aceste afirmații, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a transmis un comunicat prin care Cristina Chiriac își exprimă susținerea totală față de magistratul vizat și condamnă tentativele de a muta o speță strict juridică în zona disputelor electorale sau de partid.

„Având în vedere acuzaţiile nefondate vehiculate în spaţiul public cu referire la procurorul de caz care instrumentează dosarul prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un deputat pentru instigare publică, pentru corecta informare a opiniei publice, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie face următoarea declaraţie: În calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, resping categoric afirmaţiile nefondate lansate în spaţiul public, prin care activităţii profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivaţii de natură politică”, se arată în mesajul oficial al Ministerului Public.

Conducerea instituției subliniază că atacurile lipsite de suport factual la adresa unui procuror aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu pot fi tolerate.

„Activitatea procurorilor se desfăşoară potrivit principiilor constituţionale ale legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic, cu respectarea independenţei procurorului în adoptarea soluţiilor. Deciziile procurorilor se întemeiază exclusiv pe lege şi pe probele administrate în cauză, nu pe interese, conjuncturi sau considerente de natură politică. Justiţia nu se înfăptuieşte sub presiunea declaraţiilor publice, a intereselor politice sau a campaniilor de discreditare a magistraţilor. Legalitatea şi temeinicia actelor procurorilor se verifică prin mecanismele şi procedurile prevăzute de lege, nu prin verdicte pronunţate în spaţiul public”, a transmis Cristina Chiriac.

Procurorul general a ținut să menționeze că, deși libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor de a critica instituțiile sunt garantate și respectate, aceste principii nu pot servi drept pretext pentru intimidarea magistraților sau pentru lansarea unor acuzații inventate.

„Solicit tuturor actorilor vieţii publice să respecte independenţa actului de justiţie şi să se abţină de la antrenarea instituţiei pe care o conduc în dispute, confruntări sau jocuri politice. Parchetul nu este şi nu trebuie să devină un instrument al luptei politice, după cum activitatea procurorilor nu poate fi condiţionată de interesele sau aşteptările niciunui actor politic. În calitate de conducător al Ministerului Public, am responsabilitatea de a asigura cadrul necesar exercitării atribuţiilor profesionale ale procurorilor cu imparţialitate, obiectivitate şi fără ingerinţe externe, precum şi de a apăra autoritatea şi credibilitatea instituţiei”, a subliniat șefa Parchetului General.

În încheierea mesajului său, Cristina Chiriac a oferit asigurări că nicio campanie de denigrare nu va abate instituția de la rolul său constituțional, reiterând angajamentul față de aplicarea unitară a legislației.

„Reperul fundamental al activităţii noastre este şi va rămâne legea, aplicată în mod egal, fără privilegii şi fără discriminări”, a conchis procurorul general.