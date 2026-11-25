Prețul aurului a ajuns la minimul ultimelor 14 luni. Aurul s-a tranzacționat miercuri dimineață, 25 noiembrie, în apropierea pragului de 3.560 de dolari pe uncie, după ce a înregistrat o pierdere de peste 2% într-o singură ședință. Investitorii așteaptă publicarea noilor date privind inflația din Statele Unite, în funcție de care Rezerva Federală ar putea decide o nouă majorare a dobânzii.

La ora 05:12, ora României, cotația aurului spot era de 3.558,85 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures din SUA, cu termen de livrare în decembrie, au înregistrat o scădere de 0,1%, până la 3.557,80 dolari, potrivit Reuters. Săptămâna trecută, metalul prețios a ajuns la cea mai mică valoare din ultimele 14 luni, pe fondul vânzărilor efectuate de investitorii care au avut nevoie de lichidități pentru a acoperi pierderile bursiere.

Deși aurul este considerat un activ de refugiu în perioadele de incertitudine economică, scăderile înregistrate pe bursele internaționale au afectat și cotația metalului prețios.

Soni Kumari, analist în cadrul băncii ANZ, a explicat că o parte dintre investitori și-au lichidat deținerile de aur pentru a acoperi garanțiile suplimentare solicitate în urma tranzacțiilor de pe piețele de acțiuni.

Declinul burselor asiatice, pe fondul noilor amenințări ale administrației americane privind introducerea unor taxe vamale și al dificultăților din sectorul tehnologic, a determinat o creștere a necesarului de lichidități.

Potrivit analistei, cotația aurului traversează în prezent o etapă de consolidare, investitorii așteptând noi informații despre evoluția economiei Statelor Unite.

Investitorii urmăresc publicarea indicelui prețurilor cheltuielilor de consum personal (PCE), unul dintre principalii indicatori utilizați de Rezerva Federală pentru evaluarea inflației. Raportul va fi publicat miercuri, la ora 15:30, ora României.

Estimările realizate prin intermediul instrumentului FedWatch al CME Group indicau o probabilitate de 96,4% ca banca centrală americană să majoreze dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale în decembrie. Pentru o majorare de 0,50 puncte procentuale, probabilitatea era de 3,6%.

O eventuală creștere a dobânzilor poate afecta negativ prețul aurului, întrucât acesta nu generează venituri din dobânzi, spre deosebire de obligațiuni și alte active financiare.

Posibilitatea unei noi majorări a dobânzii vine și în contextul în care încrederea consumatorilor americani a atins, în noiembrie, cel mai ridicat nivel din aproape doi ani.

Analiștii băncii OCBC estimează că tendința de scădere a cotației aurului se va inversa. Potrivit acestora, revenirea ar putea fi limitată până la începutul anului 2027, când prețul metalului prețios ar putea înregistra creșteri mai consistente.

Separat, Consiliul Mondial al Aurului a anunțat încheierea tranzacțiilor-pilot pentru un sistem digital destinat deținerii și transferului electronic al aurului fizic.

În ceea ce privește celelalte metale prețioase, argintul s-a menținut la 40,89 dolari pe uncie. Platina a înregistrat o scădere de 1%, până la 1.263,62 dolari pe uncie, în timp ce paladiul s-a apreciat cu 0,3%, ajungând la 856,11 dolari pe uncie.