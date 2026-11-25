Fostul premier Adrian Năstase a vorbit despre adoptarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, la 25 de ani de la inițiativa legislativă a guvernului pe care l-a condus. Într-o postare publicată pe blogul său, acesta a amintit etapele prin care a trecut proiectul în Parlament și a explicat rolul actului normativ în accesul cetățenilor și al jurnaliștilor la informațiile deținute de instituțiile publice.

Năstase a afirmat că și-ar dori ca legea să fie menționată uneori și sub denumirea de „Legea Năstase din 2001”, în condițiile în care numărul 544 a intrat deja în vocabularul presei.

„Aud adesea câte un jurnalist spunând: «Am solicitat informațiile în baza Legii 544/2001». După 25 de ani, îmi îngădui o mică sugestie. M-ar bucura să aud, din când în când: «Am solicitat informațiile în baza Legii Năstase din 2001». Cifra 544 a intrat în vocabularul presei. Anul acesta merită să ne amintim și cum a ajuns acolo”, a scris fostul premier.

Adrian Năstase a amintit că proiectul privind liberul acces la informațiile de interes public a fost trimis Parlamentului în primăvara anului 2001, în primul an al mandatului său de premier.

Senatul a adoptat legea în ședința din 13 septembrie 2001, iar Camera Deputaților a votat-o pe 18 septembrie. Actul normativ poartă data de 12 octombrie 2001 și a fost publicat în Monitorul Oficial pe 23 octombrie 2001. A intrat în vigoare la 60 de zile de la publicare, respectiv la 22 decembrie 2001.

Fostul premier a explicat că legea a stabilit procedura prin care cetățenii își pot exercita dreptul la informație, prevăzut deja în Constituție.

„Ce am schimbat atunci? Constituția consacra deja dreptul la informație. Legea i-a dat cetățeanului o procedură prin care să-l poată exercita. Oricine poate întreba o instituție publică ce buget are, cum îl cheltuiește sau ce decizii a luat. Unele informații, între care bugetul și bilanțul contabil, trebuie comunicate din oficiu. Pentru solicitările scrise, termenul obișnuit de răspuns este de zece zile. Dacă solicitarea cere mai mult timp, instituția poate răspunde în cel mult 30 de zile, cu obligația de a-l înștiința pe solicitant în primele zece. Un refuz trebuie motivat și poate fi contestat”, a scris Adrian Năstase.

Legea nr. 544/2001 stabilește că orice persoană are dreptul să solicite și să obțină informații de interes public de la autoritățile și instituțiile publice. Prin informații de interes public sunt înțelese datele care privesc activitatea unei instituții sau rezultă din activitatea acesteia, indiferent de suportul ori forma în care sunt păstrate.

Accesul la aceste informații se realizează atât din oficiu, cât și la cerere. Instituțiile trebuie să publice, fără să aștepte solicitări, date despre organizare și funcționare, conducere, buget, bilanț contabil, programe, strategii și documentele de interes public pe care le dețin.

O cerere poate fi formulată verbal sau în scris, inclusiv prin e-mail. În cazul solicitărilor scrise, persoana trebuie să indice instituția căreia i se adresează, informația solicitată, numele și prenumele, semnătura și adresa la care dorește să primească răspunsul.

Termenul obișnuit de răspuns este de 10 zile de la înregistrarea cererii. Dacă solicitarea este complexă și identificarea informațiilor necesită mai mult timp, instituția poate transmite răspunsul în cel mult 30 de zile, dar trebuie să îl informeze pe solicitant în scris, în primele 10 zile, despre prelungirea termenului.

Dacă instituția refuză să comunice informațiile solicitate, refuzul trebuie motivat și transmis în termen de cinci zile de la primirea cererii. Legea prevede și situații în care accesul poate fi restricționat, printre care se numără informațiile clasificate, anumite date cu caracter personal și informațiile a căror divulgare ar putea afecta o anchetă penală sau un proces echitabil.

Persoana căreia i-a fost refuzat accesul la informații poate depune o reclamație la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoștință de refuz. De asemenea, dacă se consideră vătămată în drepturile sale, poate sesiza secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de răspuns.

Fostul premier a arătat că jurnaliștii au folosit prevederile legii pentru a obține informații despre cheltuirea banilor publici, atribuirea contractelor și derularea proiectelor.

„Presa a folosit această lege pentru a pune întrebări foarte concrete. Cât a costat o lucrare? Cine a primit contractul? Ce s-a ales de banii alocați unui proiect? Sunt întrebări pe care le poate pune și un locuitor al comunei, chiar dacă nu are legitimație de presă. Iar jurnalistul care obține documentele poate arăta cititorului de unde vin cifrele și pe ce se întemeiază concluziile sale”, a transmis Adrian Năstase.

Acesta a afirmat că dorește să amintească inițiativa guvernului din 2001 și a susținut că adoptarea unei asemenea legi presupune acceptarea obligației de a răspunde inclusiv întrebărilor incomode.

„Mi se pare firesc ca, după un sfert de secol, să amintesc inițiativa guvernului din 2001. Un guvern care propune o asemenea lege acceptă că va trebui să răspundă el însuși la întrebări, inclusiv la cele care îl incomodează. Mi-am asumat această alegere ca prim-ministru și aș face-o din nou.

Așadar, dacă un jurnalist dorește o informație de la o instituție a statului, poate invoca, simplu, «Legea Năstase din 2001»”, a încheiat fostul premier.