Fostul premier Adrian Năstase susține introducerea unei contribuții temporare asupra profiturilor excepționale din sectorul energetic, pentru finanțarea unui ajutor destinat gospodăriilor cu venituri mici în lunile de iarnă. Într-o postare publicată duminică, acesta avertizează că nemulțumirile sociale se acumulează în Europa și cere Guvernului să intervină înainte ca presiunea economică să se transforme într-o criză socială.

Adrian Năstase atrage atenția asupra protestelor și tensiunilor sociale din mai multe state europene, între care Franța, Italia, Spania, Portugalia, Albania și Serbia. În opinia sa, nemulțumirile legate de costul vieții, energie, locuințe și serviciile publice reprezintă un avertisment pentru guverne, iar România nu ar trebui să ignore aceste semnale.

Fostul premier invocă datele privind inflația, care a ajuns la 6,61% în septembrie 2026, față de 6,17% în august. El subliniază că serviciile s-au scumpit cu 11,12% și amintește că 27,4% dintre români erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025.

În același timp, Năstase compară presiunea asupra populației cu rezultatele financiare raportate de companii din energie, precum Romgaz, Electrica și OMV Petrom. El consideră că statul trebuie să stabilească în ce măsură conjunctura internațională și scumpirea energiei au generat venituri extraordinare.

Propunerea sa vizează două măsuri: o contribuție temporară asupra profiturilor excepționale demonstrabile și un ajutor de solidaritate pentru gospodăriile cu venituri foarte mici, acordat pe durata celor trei luni de iarnă.

Fostul premier amintește că România a aplicat deja, în 2022, o contribuție de solidaritate asupra unor venituri excedentare din energie. De asemenea, invocă modelul britanic din același an și programul românesc al cardurilor de energie din 2023.

Ca exemplu de calcul, Năstase arată că un ajutor de 1.500 de lei pentru un milion de gospodării ar presupune un buget de 1,5 miliarde de lei. El cere reguli clare, criterii transparente și verificarea eventualului transfer al taxei în facturile consumatorilor.

În final, fostul premier critică lipsa de decizie a actualului Guvern și afirmă că autoritățile trebuie să acționeze înainte ca dificultățile economice să provoace o răbufnire socială.