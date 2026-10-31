Capacitatea României de stocare a energiei electrice în baterii ar urma să crească cu încă 20% până la sfârșitul acestui an, iar în următorii doi ani s-ar putea dubla față de nivelul actual. Ministrul Energiei pune această evoluție pe seama fondurilor disponibile și a interesului tot mai mare al investitorilor pentru proiectele de stocare.

România ar putea face progrese importante în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice în perioada următoare. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că până la finalul anului capacitatea instalată în baterii va crește cu aproximativ 20% față de nivelul actual.

Oficialul anticipează că ritmul de dezvoltare se va menține și în anii următori, astfel încât, până în 2028, România ar putea ajunge să își dubleze capacitatea de stocare existentă în prezent.

„Până la sfârșitul anului, din punctul meu de vedere, vom mai crește cu încă 20% față de ceea ce avem și, în același timp, în 2027, respectiv în 2028, eu mă aștept la o dublare a capacității de stocare față de ceea ce există în momentul de față, ținând seama de fondurile care există în momentul de față, dar și de interesul care există în momentul de față, în piață, pe această linie”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, România și-a dezvoltat capacitatea de stocare în baterii în ultimii doi ani, însă investițiile în acest domeniu au început mai târziu decât ar fi fost necesar.

Ministrul consideră că dezvoltarea producției de energie regenerabilă ar fi trebuit însoțită încă de la început de proiecte pentru stocarea electricității.

Dumitru Chisăliță a dat exemplul Bulgariei și a explicat că România ar fi trebuit să abordeze simultan dezvoltarea capacităților de producție și a celor de stocare, în special în perioada 2014-2016, când energia fotovoltaică și cea eoliană începeau să se dezvolte.

„Abordarea absolut normală, așa cum au făcut-o și bulgarii, era ca, poate nu neapărat în 2008, când am lansat legea privind dezvoltarea energiei regenerabile, fotovoltaice, eoliene, dar, cel puțin în 2014-2016, să fi mers în paralel, practic, producerea de energie cu această stocare”, a afirmat ministrul.

Acesta a adăugat că utilitatea stocării a început să fie luată în calcul mai serios abia în urmă cu aproximativ doi ani, când au apărut numeroase planuri și proiecte în acest sector.

Ministrul subliniază, totodată, că România nu se poate baza exclusiv pe baterii pentru gestionarea energiei regenerabile și are nevoie de un mix energetic care să asigure stabilitatea sistemului.