Proprietarii de locuințe care au instalate panouri fotovoltaice se pot înscrie, începând de vineri, 20 noiembrie, în programul Casa Verde Baterii 2026. Statul oferă un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru achiziția și instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice. Programul are un buget total de 400 de milioane de lei, iar selecția beneficiarilor se va face după un sistem de punctaj, nu după regula „primul venit, primul servit”, potrivit planului stabilit de Ministerul Mediului.

Noua finanțare se adresează persoanelor fizice care au deja panouri fotovoltaice conectate la rețeaua electrică și dețin statutul de prosumator. Banii pot fi folosiți pentru achiziționarea unor acumulatori care să permită păstrarea surplusului de energie produs în timpul zilei și utilizarea acestuia atunci când panourile nu mai generează electricitate.

Programul finanțează instalarea unor capacități de stocare de cel puțin 10 kWh. Valoarea maximă acordată de stat este de 15.000 de lei, iar beneficiarii trebuie să suporte și o contribuție proprie, în funcție de costul sistemului ales.

Una dintre principalele modificări ale ediției din 2026 este schimbarea modului de selecție a beneficiarilor. Spre deosebire de alte programe de finanțare, înscrierea rapidă nu mai garantează obținerea banilor.

Solicitanții vor primi punctaje în funcție de mai multe criterii. Printre acestea se numără valoarea contribuției proprii, capacitatea bateriei de stocare și existența unor finanțări publice obținute anterior.

Un acumulator cu o capacitate de cel puțin 15 kWh poate aduce punctajul maxim pentru criteriul referitor la capacitatea de stocare.

Sistemele de stocare le permit proprietarilor de panouri fotovoltaice să utilizeze energia produsă în timpul zilei și după lăsarea serii. Astfel, surplusul nu mai trebuie preluat integral de rețeaua electrică, iar dependența de furnizori poate fi redusă.

Reprezentanții Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România consideră că noul sistem de finanțare încurajează instalarea unor baterii cu o capacitate mai mare.

„Această noutate de punctaj este în ton cu practica europeană pe subvenționarea de acest gen. Bateriile vor duce la semi-independență energetică”, explică președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE), Dan Pîrșan.

Potrivit celor mai recente date ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), România are aproximativ 385.000 de prosumatori. Peste 60% dintre aceștia nu dețin însă baterii pentru stocarea energiei.

Dezvoltarea sectorului fotovoltaic a continuat într-un ritm accelerat în ultimii ani. Puterea totală a instalațiilor de panouri solare deținute de prosumatorii din România a depășit 4.200 de megawați, un nivel record pentru sistemul energetic național.

Prin programul Casa Verde Baterii 2026, autoritățile urmăresc să încurajeze instalarea capacităților de stocare și utilizarea unei cantități mai mari din energia produsă de gospodării.