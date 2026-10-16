România avea 385.791 de prosumatori înregistrați la 31 august 2026, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW, potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Dintre aceștia, 151.040 dețineau și instalații de stocare a energiei electrice, mai arată datele instituției.

Potrivit ANRE, numărul prosumatorilor se apropie de pragul de 400.000, iar soluțiile de stocare sunt tot mai răspândite în rândul celor care produc energie electrică.

Din totalul persoanelor și companiilor înregistrate ca prosumatori, aproape 40% aveau instalații de stocare, conform cifrelor centralizate de ANRE.

Cea mai mare parte a prosumatorilor din România este reprezentată de persoane fizice, mai arată datele publicate de ANRE. La sfârșitul lunii august, în această categorie erau înregistrați 349.099 de utilizatori, cu o putere instalată cumulată de 2.214,26 MW.

Alți 36.692 de prosumatori erau persoane juridice, iar puterea instalată aferentă acestora ajungea la 2.067,60 MW.

Astfel, deși reprezintă o parte mai mică din numărul total al prosumatorilor, persoanele juridice dețin o capacitate instalată apropiată de cea a persoanelor fizice, mai arată cifrele făcute publice de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie.

În ceea ce privește stocarea energiei, datele ANRE arată că 146.347 dintre instalațiile deținute de prosumatori persoane fizice erau însoțite de sisteme de stocare. În cazul persoanelor juridice, 4.693 de prosumatori aveau astfel de instalații. În total, numărul acestora era de 151.040.

La nivel teritorial, județul Ilfov conduce clasamentul național, cu 21.647 de prosumatori înregistrați. Pe următoarele poziții se află Timiș, cu 18.262, și Bihor, cu 17.637.

Datele publicate de ANRE indică amploarea sectorului prosumatorilor din România și răspândirea sistemelor care permit nu doar producerea energiei electrice din surse regenerabile, ci și stocarea acesteia pentru utilizare ulterioară.

Cifrele publicate de instituție se referă la situația înregistrată la 31 august 2026.