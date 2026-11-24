Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, se află marți, 24 noiembrie, într-o vizită oficială în România. Oficialul armean are programate întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu, urmând să susțină și declarații comune de presă cu șeful Guvernului de la București.

Nikol Pashinyan va fi întâmpinat de președintele României la Palatul Cotroceni, la ora 11:00. Administrația Prezidențială a anunțat că printre subiectele care vor fi abordate în cadrul întrevederii se numără „relaţia bilaterală solidă şi prietenia strânsă dintre România şi Republica Armenia, bazate pe respect reciproc, valori comune şi legături istorice profunde, cooperarea regională, precum şi sprijinul ţării noastre pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, deplasarea lui Nikol Pashinyan la București are o importanță deosebită, în condițiile în care este prima vizită a unui prim-ministru al Armeniei în România din anul 2011.

Instituția a amintit, de asemenea, că pe 17 decembrie 2026 se vor împlini 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Armenia. Agenda șefului statului cuprinde marți și o întâlnire cu fostul prim-ministru al Italiei, Enrico Letta, programată pentru ora 15:00.

Fostul șef al Executivului italian este autorul raportului „Much More than a Market”, referitor la viitorul Pieței Unice Europene, care a fost prezentat Consiliului European și Comisiei Europene.

Programul vizitei oficiale include și o întâlnire la nivel guvernamental. Premierul României, Luca Niculescu, va avea o întrevedere cu omologul său armean, Nikol Pashinyan, începând cu ora 14:45.

Ulterior, cei doi prim-miniștri vor susține declarații comune de presă, programate pentru ora 15:50.