Armenia vrea independență energetică, iar Statele Unite vin cu o ofertă de miliarde

Armenia și Statele Unite au convenit să coopereze în domeniul energiei nucleare civile, într-un demers care marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale dintre cele două state, potrivit Reuters.

Acordul survine într-un context geopolitic sensibil, la câteva luni după ce Washingtonul a facilitat un acord de pace în Caucazul de Sud și pe fondul eforturilor Statelor Unite de a-și consolida prezența într-o regiune tradițional influențată de Rusia.

Documentul privind cooperarea nucleară a fost semnat de prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, și vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, aflat într-o vizită oficială de două zile la Erevan.

Potrivit declarațiilor oficiale, cele două părți au finalizat negocierile pentru un așa-numit „Acord 123”, care permite Statelor Unite să acorde licențe legale pentru exportul de tehnologie și echipamente nucleare către alte state.

Vicepreședintele american a precizat că acordul deschide calea pentru exporturi inițiale din SUA către Armenia în valoare de până la 5 miliarde de dolari, la care s-ar putea adăuga aproximativ 4 miliarde de dolari sub formă de contracte pe termen lung pentru combustibil și mentenanță.

În cadrul unei conferințe de presă comune, premierul armean a subliniat importanța politică și economică a documentului semnat.

„Acest acord va deschide un nou capitol în aprofundarea parteneriatului energetic dintre Armenia și Statele Unite”, a declarat Nikol Pashinyan, potrivit relatării agenției Reuters.

Armenia a fost mult timp dependentă de Rusia și Iran pentru aprovizionarea cu energie. În prezent, autoritățile de la Erevan analizează oferte din partea unor companii din Statele Unite, Rusia, China, Franța și Coreea de Sud pentru construcția unui nou reactor nuclear care să înlocuiască actuala centrală de la Metsamor, construită în perioada sovietică.

Deși nu a fost luată încă o decizie privind furnizorul viitorului reactor, anunțul de luni creează premisele ca un proiect american să fie ales.

O astfel de evoluție ar reduce influența Rusiei în regiune. Viceministrul rus de externe, Mikhail Galuzin, a declarat pentru publicația Izvestia că oferta Rusiei rămâne cea mai avantajoasă.

„Rosatom este pregătită să avanseze foarte rapid cu implementarea acestui proiect, bineînțeles în conformitate cu dorințele prietenilor noștri armeni”, a afirmat Galuzin. Acesta a adăugat că, din punctul de vedere al tehnologiilor testate și al condițiilor financiare, „nu există alternative reale”.

Un analist politic din Erevan, Narek Sukiasyan, a explicat că diversificarea partenerilor este o prioritate strategică pentru Armenia.

„Având în vedere multitudinea de dependențe ale Armeniei față de Rusia, este o prioritate politică să se diversifice partenerii în domeniul cooperării nucleare. Statele Unite par să fie acum opțiunea preferată”, a declarat acesta.

Vizita lui JD Vance are loc la șase luni după ce liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat, la Casa Albă, un acord considerat un prim pas către pace, după aproape patru decenii de conflict.

Vicepreședintele american promovează și inițiativa „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP), un coridor de transport de 43 de kilometri care ar urma să traverseze sudul Armeniei.

„Nu construim pacea doar pentru Armenia. Construim și prosperitate reală pentru Armenia și Statele Unite, împreună”, a declarat JD Vance.

Vicepreședintele american urmează să efectueze o vizită oficială în Azerbaidjan, potrivit anunțului Casei Albe.