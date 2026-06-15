O analiză amplă publicată recent de The New York Times arată că Elon Musk a îndeplinit la termen doar aproximativ 19% dintre obiectivele și promisiunile de afaceri pe care le-a anunțat în ultimii 15 ani.

Studiul a examinat sute de declarații publice făcute de miliardar în legătură cu companiile sale, inclusiv Tesla, SpaceX, X, xAI, Neuralink și The Boring Company.

Concluziile apar într-un moment important pentru imperiul de afaceri al lui Musk, în contextul în care investitorii urmăresc cu atenție perspectivele de dezvoltare ale companiilor sale și capacitatea acestora de a transforma planurile ambițioase în rezultate concrete.

Potrivit investigației, jurnaliștii au analizat peste 69.000 de postări pe rețelele sociale și declarații publice făcute de Elon Musk începând din 2011. Din acest volum de informații au fost identificate 602 obiective de afaceri asociate unor termene clare de realizare.

Rezultatele arată că:

aproximativ 19% dintre obiective au fost realizate la timp;

circa 35% au fost îndeplinite cu întârziere sau nu au fost realizate;

aproximativ 33% nu au putut fi verificate din lipsa unor informații publice sau din cauza formulărilor prea vagi;

aproximativ 13% au termene care nu au fost încă atinse.

Analiza indică, de asemenea, că rata de succes a lui Musk a scăzut în timp. Dacă în jurul anului 2015 o mare parte dintre obiectivele anunțate erau atinse conform calendarului, în anii următori proporția acestora s-a redus semnificativ.

Printre cele mai cunoscute exemple analizate se numără promisiunile legate de tehnologia Full Self-Driving a Tesla.

Elon Musk a anunțat în repetate rânduri termene pentru apariția vehiculelor complet autonome, însă dezvoltarea tehnologiei s-a dovedit mai lentă decât estimările inițiale.

Tesla oferă în prezent servicii limitate de transport autonom în anumite zone, însă obiectivul unei autonomii complete la scară largă nu a fost încă atins.

Un alt exemplu este programul SpaceX pentru Marte. În urmă cu peste un deceniu, Musk estima că oamenii ar putea ajunge pe Planeta Roșie în aproximativ 10 ani.

Ulterior, termenele au fost revizuite de mai multe ori, deși antreprenorul continuă să susțină că nava Starship va permite, în cele din urmă, colonizarea planetei.

Elon Musk este recunoscut pentru stabilirea unor obiective extrem de ambițioase, care depășesc adesea standardele obișnuite din industrie.

Susținătorii săi argumentează că astfel de ținte contribuie la accelerarea inovației și la mobilizarea echipelor către proiecte cu impact major. Criticii consideră însă că termenele anunțate sunt frecvent prea optimiste.

Analiza New York Times evidențiază diferența dintre ritmul promisiunilor și cel al implementării, oferind investitorilor o imagine mai clară asupra modului în care trebuie evaluate declarațiile privind proiectele viitoare ale companiilor conduse de Musk.