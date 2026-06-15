Două poduri care conectează partea ocupată de Rusia a regiunii Herson cu Peninsula Crimeea au fost avariate în urma unui atac cu drone desfășurat în noaptea de duminică spre luni, potrivit autorităților instalate de Moscova în teritoriul ocupat, potrivit agenției Reuters.

Circulația a fost suspendată pe ambele structuri, într-un nou episod al campaniei ucrainene care vizează liniile logistice rusești din sudul Ucrainei.

Anunțul a fost făcut luni de Vladimir Saldo, guvernatorul numit de Rusia în regiunea Herson ocupată. Incidentul are loc într-un moment în care Crimeea se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu combustibil, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii de transport și a rutelor de aprovizionare utilizate de forțele ruse.

Potrivit informațiilor publicate de Vladimir Saldo pe Telegram și preluate de Reuters, cele două poduri au fost avariate în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei.

Oficialul nu a oferit imediat detalii privind amploarea pagubelor, însă a precizat că traficul a fost oprit pentru efectuarea verificărilor tehnice.

Podurile afectate fac parte din rețeaua de legături dintre Crimeea și teritoriile ocupate din sudul Ucrainei, având un rol important în transportul de persoane, mărfuri și echipamente către peninsula anexată de Rusia în 2014.

Atacul se înscrie într-o strategie mai amplă prin care Kievul încearcă să perturbe infrastructura folosită de armata rusă pentru aprovizionarea trupelor din sudul frontului.

În ultimele săptămâni, mai multe poduri și drumuri care fac legătura între Crimeea și regiunile ocupate Herson și Zaporojie au fost lovite de drone sau rachete.

Oficialii instalați de Rusia în Herson au raportat și anterior avarii la poduri situate pe rutele care duc spre Crimeea, inclusiv în zona Canalului Crimeei de Nord și în apropierea punctelor de trecere către peninsula anexată.

Loviturile repetate asupra infrastructurii de transport au contribuit la apariția unor probleme de aprovizionare în Crimeea.

🇺🇦🎯🏝 Crimea is increasingly resembling an island. 🎯 In the past week alone, the Armed Forces of Ukraine have struck virtually all key land routes connecting occupied Crimea with the Kherson region using medium-range kamikaze drones. 🔶 The targets included the Chongar bridge,… pic.twitter.com/WHVC7BNRkF — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) June 13, 2026

În ultimele zile, numeroase benzinării din Sevastopol și alte orașe au rămas fără combustibil sau au înregistrat cozi semnificative, după ce transporturile au fost afectate de atacurile ucrainene.

Autoritățile locale au introdus inclusiv măsuri de raționalizare a vânzărilor de carburant în anumite zone, în încercarea de a gestiona stocurile disponibile.

Potrivit relatărilor Reuters, limitarea accesului la principalele rute de aprovizionare a îngreunat transportul combustibilului către peninsulă.

Analiștii militari consideră că podurile și coridoarele rutiere care leagă Crimeea de teritoriile controlate de Rusia reprezintă obiective strategice importante.

Acestea sunt utilizate pentru transferul de echipamente, muniții și combustibil către trupele ruse aflate pe frontul din sudul Ucrainei.

Pe măsură ce atacurile asupra infrastructurii se intensifică, autoritățile ruse sunt nevoite să redirecționeze traficul și să caute rute alternative pentru menținerea fluxurilor logistice către Crimeea și zonele ocupate.