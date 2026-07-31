Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, în pericol să se dezintegreze

Petrolierul „Caroline Bezengi”, parte din „flota fantomă” folosită de Rusia și aflat sub sancțiunile Uniunii Europene și ale Regatului Unit, plutește avariat în largul coastelor Omanului, după ce a semnalat probleme la începutul lunii iunie. Imaginile din satelit analizate la finalul lunii iulie arată că din navă se scurge țiței, iar pata de petrol s-a extins în apropierea unei zone marine protejate, potrivit Reuters.

Nava încărcase petrol rusesc în portul Novorossiisk, de la Marea Neagră, înainte de a pleca în cea mai recentă cursă, arată datele de monitorizare a traficului maritim. Primele probleme au fost semnalate pe 8 iunie, când petrolierul se afla în largul portului Mukalla, din sudul Yemenului. Două surse din domeniul securității maritime au declarat că evaluările inițiale indicau producerea unei explozii la bord.

O imagine realizată din satelit la 28 iulie arată o pată întunecată de petrol în apropierea navei, precum și urme mai deschise la culoare aflate la nord de insula al-Qibliyyah.

Insula se află în apropierea coastei Omanului și face parte dintr-o zonă marină protejată. Extinderea scurgerii a provocat îngrijorări legate de eventualele efecte asupra mediului și a regiunilor de coastă. Wim Zwijnenburg, specialist în teledetecție în cadrul organizației olandeze Pax, a analizat imaginile și a afirmat că una dintre structurile navei ar putea fi perforată.

„Petele de petrol mai închise la culoare indică faptul că cel puțin una dintre carenele navei de stocare a țițeiului pare să fie acum perforată, iar nava prezintă scurgeri de petrol”, a declarat Wim Zwijnenburg, specialist în teledetecție la organizația olandeză de promovare a păcii Pax, după ce a analizat imaginile.

Specialistul a atras atenția că sezonul musonic din regiune, care ajunge de regulă la intensitate maximă în lunile iulie și august, poate aduce fenomene meteorologice severe. În aceste condiții, petrolul scurs din navă s-ar putea răspândi rapid în larg și spre zonele de coastă.

Reuters a verificat că nava surprinsă în imaginile recente din satelit este „Caroline Bezengi”. Identificarea a fost făcută prin compararea structurilor de pe punte și a vopselei cu imaginile mai vechi ale petrolierului.

Nava se află sub sancțiunile Uniunii Europene și ale Regatului Unit, fiind suspectată că a fost implicată în transportul combustibililor proveniți din Rusia. Proprietarul petrolierului figurează în bazele de date maritime ca fiind compania Rentoor Shipmanagement, cu sediul în Shanghai. Reprezentanții firmei nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere.

Nici Ministerul Transporturilor, Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Oman nu a răspuns solicitării de comentarii. Un specialist în petroliere care a examinat imaginile din satelit a afirmat că nava pare să fie înclinată într-o parte.

Alte surse din industria maritimă au avertizat că petrolierul s-ar putea dezintegra, ceea ce ar putea provoca o scurgere mai amplă de țiței.

Organizația Maritimă Internațională a ONU monitorizează situația și poartă discuții cu autoritățile implicate pentru reducerea riscurilor de mediu și de securitate.

„În prezent, nava nu s-a dezintegrat. Autoritățile poartă în prezent discuții privind abordarea riscurilor de siguranță și de mediu”, a declarat la începutul acestei săptămâni un purtător de cuvânt al Organizației Maritime Internaționale (OMI) a ONU, adăugând că aceasta monitorizează îndeaproape situația.

Nava se află în continuare în larg, iar imaginile indică faptul că scurgerea de petrol nu a fost oprită.

Rusia folosește petroliere vechi, uneori întreținute necorespunzător, pentru transportarea țițeiului și evitarea sancțiunilor impuse de statele occidentale. Aceste nave sunt incluse în ceea ce este cunoscut drept „flota fantomă”, utilizată pentru exporturile rusești de petrol.

Nu este cunoscută cu exactitate cauza exploziei și a avariilor suferite de „Caroline Bezengi”.

Nu a fost stabilit dacă incidentul a fost provocat de un posibil atac al Ucrainei, care a vizat în ultima perioadă petroliere cu legături rusești, sau dacă are legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu.