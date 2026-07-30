Guvernul de la Moscova a anunțat joi că va prelungi până la 31 ianuarie 2027 restricțiile privind exporturile de carburanți, de motorină și benzină, pentru a menține stabilitatea pieței interne. Măsura va viza și combustibilii marini și gazoși, însă de la 1 septembrie vor exista anumite excepții pentru producători, transmite Reuters.

Executivul rus a decis continuarea limitărilor într-un moment în care piața internă a carburanților este afectată de deficit și de creșterea prețurilor.

Potrivit comunicatului transmis de Guvernul de la Moscova, exporturile de motorină, benzină, combustibili marini și combustibili gazoși vor fi interzise temporar.

Autoritățile ruse susțin că măsura este necesară pentru menținerea stabilității pe piața internă și pentru asigurarea necesarului de combustibil.

Interdicția va rămâne în vigoare până la 31 ianuarie 2027.

Începând cu 1 septembrie, producătorii vor fi exceptați de la unele dintre restricțiile impuse. Excepțiile vor viza exporturile de benzină, combustibili marini și combustibili gazoși.

Anumite livrări externe vor putea fi realizate și în baza acordurilor interguvernamentale sau sub forma ajutorului umanitar.

Guvernul rus a adoptat și o procedură temporară, valabilă până la 1 noiembrie, pentru a asigura accesul fermierilor la cantitățile de combustibil de care au nevoie. Măsura este aplicată în perioada sezonului de recoltare, când cererea din sectorul agricol este ridicată.

Autoritățile urmăresc astfel să evite apariția unor probleme de aprovizionare pentru producătorii agricoli.

Rusia a introdus măsuri suplimentare pentru susținerea pieței interne după ce atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor au provocat un deficit de carburanți și o creștere a prețurilor. În acest context, exporturile de motorină au fost interzise și în perioada 8-31 iulie.

Restricțiile au avut efecte și asupra piețelor internaționale de energie, unde deficitul de motorină s-a accentuat, iar prețurile au crescut inclusiv în țările care nu mai importă combustibil din Rusia.

În mod obișnuit, Rusia ocupa locul al doilea la nivel mondial în clasamentul exportatorilor de motorină, după Statele Unite.

Moscova introdusese deja restricții privind exporturile de benzină și combustibil destinat avioanelor.

Prin noua decizie, limitările sunt extinse până la începutul anului 2027, cu excepțiile stabilite pentru producători, acorduri interguvernamentale și ajutoare umanitare.