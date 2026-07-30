FCSB a părăsit Conference League încă din turul al doilea preliminar, după o înfrângere drastică în fața letonilor de la Auda, scor 1-4 în manșa secundă și 3-7 la general. Rezultatul reprezintă o rușine istorică pentru formația bucureșteană. La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a avut o reacție extrem de dură, vizat fiind în mod special portarul Ștefan Târnovanu, cel care a primit din nou credit ca titular în ciuda nesiguranței arătate în meciul tur.

Finanțatorul echipei a lăsat să se înțeleagă că portarul a risipit toată susținerea oferită. El a dezvăluit că membrii staff-ului tehnic au fost cei care au insistat ca goalkeeper-ul să rămână între buturi și să nu fie înlocuit. Vizibil afectat, finanțatorul campioanelor din 2024 și 2025 a precizat că a acceptat recomandarea colaboratorilor săi, dar consideră că erorile grave din poartă au fost decisive în pierderea calificării.

Criticile patronului nu s-au oprit însă doar la Ștefan Târnovanu. Finanțatorul a taxat dur atitudinea generală a grupului, acuzând o lipsă evidentă de determinare și o stare de lejeritate nepermisă la un asemenea nivel. În opinia sa, doar un singur fotbalist a reușit să se ridice la nivelul cerințelor unei astfel de confruntări, menționându-l în mod direct pe Pădurariu.

„Ce să-mi explic? Nu trebuie să dăm vina pe arbitraj. Fotbalul este un joc bărbătesc, iar noi n-am avut decât un singur bărbat astăzi pe teren: Pădurariu. A fost singurul. Așa cum am fost, cum n-am fost, la fotbal nu poți să câștigi niciodată când ai un portar care joacă pentru echipa adversă. Mă simt afectat, pentru că am spus să nu mă bag, să nu impun nimic.

Au zis că Târnovanu, să nu-l schimbăm, să-i dăm încredere. Am zis că e bine, că așa este frumos, dar să ne distrugi în halul ăsta? Și la primul gol, și la al doilea, pase la adversar! Joao Paulo era cu spatele. Orice ar fi fost, dacă n-ai bărbăție în jocul ăsta, dacă intri cu atâta lejeritate... Și Bîrligea... Nu merge așa, cu lejeritate. Auda era o echipă prea slabă”, a spus patronul roș-albaștrilor la Digi Sport.