Cine este Marian Aioani, portarul care va fi titular în partida Turcia - România, după accidentarea lui Ionuț Radu

Cine este Marian Aioani, portarul care va fi titular în partida Turcia - România, după accidentarea lui Ionuț RaduMarian Aioani Sursa foto: romaniansoccer.ro
În lipsa lui Ionuț Radu, accidentat, Marian Aioani va fi, cel mai probabil, titular în partida Turcia - România, din semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Cine este, de fapt, portarul care, la vârsta de 26 de ani, va debuta sub “tricolor”.

Marian Aioani s-a format la Chindia Târgoviște

Născut pe 7 noiembrie 1999 în Buftea, Marian Aioani este un portar român care evoluează în prezent la Rapid București, în SuperLiga. Parcursul său profesional include etape importante la Chindia Târgoviște și Farul Constanța, cluburi unde a acumulat experiență la nivel de prim eșalon. Fost internațional de tineret, este cunoscut pentru reflexe și evoluții constante.

Aioani și-a început cariera la Chindia Târgoviște, club unde a debutat în fotbalul profesionist și unde a atras atenția prin evoluții constante. Perioada petrecută aici a reprezentat baza dezvoltării sale ca portar de primă ligă.

Campion cu Farul, apoi transferat la Rapid

Ulterior, el a ajuns la Farul Constanța, echipă cu care a câștigat titlul de campion al României în sezonul 2022–2023. În această perioadă, Aioani a făcut parte dintr-un lot competitiv care a dominat SuperLiga.

În 2024, Marian Aioani a semnat cu Rapid București, unde continuă să evolueze ca portar titular. În actualul sezon a înregistrat opt meciuri (din 26) fără gol primit și un procent estimat de aproximativ 77% intervenții reușite la șuturi pe poartă.

Marian Aioani, portarul Rapidului. Sursa foto: captură video

Marian Aioani are experiență la loturile naționale

La nivel internațional, Aioani a fost selecționat la reprezentativele de tineret U19 și U21, precum și la echipa olimpică a României. Evoluțiile sale au condus la includerea în lotul lărgit al naționalei mari. Valoarea sa de piață este estimată la 1,3 milioane de euro.

Portarul este cunoscut pentru reflexe rapide și siguranță în situațiile de unu la unu, fiind apreciat pentru capacitatea de a reacționa în faze rapide de joc.

Titular în marele meci Turcia - România

Marian Aioani va debuta, cel mai probabil, sub “tricolor”, în partida Turcia - România. În vârstă de 26 de ani, portarul Rapidului va încerca să-l suplinească pe Ionuț Radu, care s-a accidentat, duminică, la echipa de club.

La Istanbul, Aioani va avea parte de un meci de foc, având în vedere miza partidei pentru cele două selecționate, care au ca obiectiv calificarea în play-off-ul barajului pentru Cupa Mondială 2026.

