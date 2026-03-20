Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru barajul cu Turcia, din semifinalele play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători,

Naționala României intră în linie dreaptă pentru semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondiale 2026, competiție care va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 20 martie, lotul final pentru partidele din luna martie.

Lista cuprinde 26 de jucători, dintre care 12 evoluează în străinătate, iar 14 provin din SuperLiga României.

Prima partidă este programată joi, 26 martie. România va întâlni Turcia, în deplasare, pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul. Meciul începe la ora 19:00.

În cazul unei victorii, “tricolorii” vor disputa finala play-off-ului în deplasare, marți, 31 martie, de la ora 21:45. Adversara va fi câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Pentru această acțiune, selecționerul a apelat atât la fotbaliști cu experiență internațională, cât și la jucători din campionatul intern. Ionuț Radu (Celta de Vigo, 7 selecții), Marian Aioani (Rapid, fără selecții) și Mihai Popa (CFR Cluj, fără selecții) sunt cei trei portari pe care se va baza Mircea Lucescu.

Linia defensivă îi include pe Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover, 8/1), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 50/2) și Kevin Ciubotaru (Hermannstadt, 1/0).

La mijloc au fost selecționați Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (Rapid, 5/0), Valentin Mihăilă (Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (Rapid, 2/0) și Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 2/1).

Compartimentul ofensiv este format din Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0) și Marius Coman (UTA Arad, 0/0).

Fotbaliștii Lisav Eissat și Ioan Vermeșan, aflați inițial pe lista preliminară, nu au fost incluși în lotul final. Aceștia vor face parte din selecționata U21, pregătită de Costin Curelea.

Naționala de tineret va disputa două meciuri din preliminariile EURO 2027, împotriva reprezentativelor din Kosovo, pe 27 martie, și San Marino, pe 31 martie.