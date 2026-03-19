Programul echipei naționale a României înainte de meciul de la Istanbul, cu Turcia

Echipa națională de fotbal a României pleacă spre Istanbul pe 25 martie pentru semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, cu Turcia. FRF a anunțat programul complet al “tricolorilor”.

Naționala României intră în linie dreaptă pentru semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, unde va întâlni reprezentativa Turciei. Partida este programată joi, 26 martie, de la ora 20:00, la Istanbul.

Pregătirea începe oficial sâmbătă, 21 martie, la ora 12:00, când jucătorii convocați sunt așteptați la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Lotul va rămâne în cantonament până miercuri, perioadă în care staff-ul tehnic va conduce antrenamentele înaintea deplasării.

Plecarea spre Turcia este stabilită pentru dimineața zilei de 25 martie. Avionul delegației României va decola la ora 10:00, iar sosirea este estimată în jurul orei 13:00. Echipa va fi cazată la Hotel Le Meridien din Istanbul, unde va rămâne până la disputarea partidei.

Meciul cu Turcia va fi transmis de Prima TV și va putea fi urmărit și în format LIVE la Radio România Actualități.

Activitățile dedicate presei încep încă din timpul cantonamentului. Duminică, 22 martie, la Mogoșoaia, sunt programate interviuri pentru deținătorii de drepturi TV, începând cu ora 14:00. În aceeași zi, de la ora 18:00, are loc un antrenament deschis presei pentru 15 minute. Înainte de startul ședinței de pregătire, un jucător va oferi declarații reprezentanților mass-media. Accesul în baza sportivă va fi permis de la ora 17:30.

Ultimele activități oficiale înaintea meciului sunt programate la Istanbul, pe 25 martie. Interviurile pentru televiziuni vor avea loc la ora 18:10, urmate de conferința de presă de la ora 18:30. La aceasta vor participa selecționerul Mircea Lucescu și un jucător din lot. Antrenamentul oficial este programat la ora 19:00 și va fi deschis presei pentru primele 15 minute.

Acreditările și vestele foto pentru reprezentanții media vor putea fi ridicate de la stadion în aceeași zi, începând cu ora 16:30.

Conform regulamentului UEFA, fiecare echipă implicată în această fază trebuie să joace două partide în luna martie. Astfel, indiferent de rezultatul confruntării cu Turcia, România va evolua din nou pe 31 martie.

Meciul este programat de la ora 20:45, iar adversarul va fi stabilit între Kosovo și Slovacia.