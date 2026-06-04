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Motivul uitat pentru care Gică Hagi a ratat debutul la naționala României, în 2001. Operat de urgență

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Motivul uitat pentru care Gică Hagi a ratat debutul la naționala României, în 2001. Operat de urgențăFotbal. Sursa foto: Freepik.com
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Din cuprinsul articolului

Gică Hagi (61 de ani) s-a întors la echipa națională în calitate de selecționer. „Regele” a redebutat, marți, la Tbilisi, acolo unde elevii săi au remizat contra Georgiei, scor 1-1, într-o confruntare amicală.

Motivul uitat pentru care Gică Hagi a ratat debutul la naționala României, în 2001. Operat de urgență

Au trecut aproape 25 de ani de la trista experiență avută de Hagi ca selecționer. Un debut nefericit la acea vreme, de care puțini își mai aduc aminte. În acel an, marele decar s-a retras din activitate, după un ultim sezon cu Galatasaray. Și se ocupa de o mare investiție, cea făcută în hotelul Iaki. Echipa națională intrase într-o dureroasă tranziție și era pregătită de Loți Boloni. Care, în luna iunie, a decis să semneze cu Sporting Lisabona.

„Tricolorii” erau implicați în preliminariile pentru Mondialul din 2002, găzduit de Coreea de Sud și Japoni. Într-o grupă dominată de Italia, din care mai făceau parte Ungaria, Lituania și Georgia. La data de 6 iunie, România câștigă în Lituania, scor 2-1, iar Boloni își face bagajele și pleacă.

sursa: Facebook

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Mircea Sandu, președintele FRF, îl convinge pe Gică Hagi să devină selecționer, iar fostul internațional nu rezistă tentației. Știind că planurile sale pe termen lung mergeau oricum către antrenorat. Dar, „Regele” a avut parte de un debut ratat la prima reprezentativă. Și nu din cauza a ceea ce s-a petrecut pe teren.

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La data de 15 august 2001, România a jucat un amical, în deplasare, cu Slovenia, scor 2-2. Selecționerul nu a putut ajunge la Ljubljana, pentru că a acuzat crize de rinichi și a fost nevoit să suporte o intervenție chirurgicală pentru a i se elimina pietrele. Astfel, la acel joc, „principal” a fost Gabi Balint.

Victorie mare la Budapesta și coșmar cu Slovenia

Hagi debutează fizic pe 5 septembrie, cu o mare victorie, la Budapesta, scor 2-0. Apoi, România încheie grupa de calificare cu un dezamăgitor 1-1, în Ghencea, contra Georgiei.

A urmat legendara „dublă” cu Slovenia, la finalul căreia naționala a ratat calificarea la Mondial, după 1-2 în deplasare și 1-1 pe teren propriu. Cu „tricolorii” dominând 170 din cele 180 de minute ale celor două jocuri. Eșecul a dus la demisia lui Gheorghe Hagi, care s-a simțit părăsit de toți oficialii FRF, după dezastrul din Ghencea.

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