A murit omul care a construit imperiul micilor de la Dedulești

Viorel Sibiceanu, omul de afaceri care a transformat micii de la Dedulești într-un brand cunoscut la nivel național, a murit la vârsta de 70 de ani. Fondator al lanțului de restaurante Sibiceanu și susținător al echipei FC Argeș, acesta lasă în urmă una dintre cele mai cunoscute afaceri din domeniul alimentației publice din România.

Viorel Sibiceanu și-a deschis afacerea cu mici de la Dedulești în 1994, după ce acumulase experiență în industria cărnii. Pornită ca o terasă modestă pe marginea DN7, afacerea a devenit, în timp, unul dintre cele mai cunoscute popasuri din România, unde mii de șoferi și turiști opreau special pentru micii de la Dedulești.

Micii pregătiți după rețeta sa au făcut din Dedulești un nume cunoscut în toată țara, iar afacerea s-a dezvoltat constant de-a lungul anilor.

Pe lângă activitatea din mediul de afaceri, Viorel Sibiceanu a fost unul dintre sponsorii clubului FC Argeș. După anunțul legat de moartea sa, reprezentanții echipei au transmis un mesaj de condoleanțe.

„Clubul FC Argeș își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a domnului Viorel Sibiceanu, fondatorul lanțului de restaurante Sibiceanu, sponsor al echipei noastre. În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au cunoscut. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții clubului.

Moartea antreprenorului a provocat un val de mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut, dar și a numeroșilor români care au oprit de-a lungul anilor la restaurantul său din Dedulești.

Viorel Sibiceanu va fi înmormântat pe 8 august, la cimitirul din satul Săpunari.

Pentru mulți români, micii reprezintă mai mult decât un preparat culinar, fiind asociați cu mesele în aer liber și momentele petrecute alături de familie și prieteni.