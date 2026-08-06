Executivul a adoptat o Hotărâre de Guvern menită să pregătească România pentru situații de risc major, de la fenomene naturale extreme și catastrofe, până la conflicte armate, crize sanitare sau secetă severă. În baza acestui act normativ, autoritățile vor înființa o structură strategică destinată gestionării sistemului energetic național, aflat sub presiunea condițiilor climatice actuale.

Potrivit șefului Guvernului, noul organism va aduce la aceeași masă principalii jucători din piața de energie electrică pentru a asigura stabilitatea rețelei naționale. În momentele critice, Transelectrica va primi mandat direct pentru a pune în aplicare intervențiile necesare.

Premierul Ilie Bolojan a detaliat obiectivele acestei decizii la finalul ședinței de Executiv:

„Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, e un plan general care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războiae, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Acest plan general prevede măsurile care se aplică în astfel de situaţii, cine poate fi afectat, cine nu poate fi afectat şi cin conduce aceste măsuri în situaţia de criză.

Asta înseamnă că vom forma un centru operativ naţional în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după amiază. Acest centru operativ cuprinde reprezentanţii principalilor producători şi furnizori de energie din România, în jur de 15 reprezentanţii care în această situaţie vor conduce operaţiunile şi vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun în situaţia de criză în care ne găsim”.

Pentru a acoperi cererea mare din perioada următoare, planul guvernamental prevede utilizarea la capacitate maximă a tuturor grupurilor de producție disponibile, indiferent de sursa de energie folosită. De asemenea, autoritățile pregătesc pornirea grupurilor de rezervă, destinate să funcționeze cu precădere în intervalul orar de vârf al serilor, între orele 19:00 și 23:00.

În ceea ce privește unitățile de producție aflate în revizie sau reparații, lucrările neesențiale au fost sistate, iar operațiunile de mentenanță au fost accelerate pentru ca aceste capacități să fie redate rapid în exploatare.

Pe lângă mobilizarea resurselor interne, România continuă consultările cu țările vecine pentru achiziția de energie electrică în orele cu consum ridicat. În prezent, capacitățile de interconectare cu Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina permit realizarea unor importuri de până la 4.000 MW.

În plus, noul cadru aprobat de Guvern stabilește o regulă clară privind schimburile transfrontaliere: livrările de energie către exterior vor fi permise doar în situațiile în care sistemul național înregistrează un excedent clar de producție.