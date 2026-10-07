Republica Moldova. Tensiunile din Scuarul Catedralei au continuat și pe 7 octombrie. O intervenție a Termoelectrica pentru repararea unei avarii la rețeaua termică s-a transformat într-un nou conflict între întreprindere și reprezentanții municipalității. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, tehnica Termoelectrica și reprezentanți ai Primăriei.

Situația a afectat și circulația transportului public, mai multe autobuze și troleibuze fiind blocate în zona străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Columna. În timpul intervenției au avut loc și confruntări între reprezentanții municipalității și oamenii legii. Viceprimarul Victor Pruteanu a fost surprins în timp ce se îmbrâncea cu polițiștii.

Reprezentanții Termoelectrica susțin că lucrările din scuar sunt necesare pentru repararea unei avarii la rețeaua termică. Mai mult, în această situație, întreprinderea nu ar avea nevoie de autorizația municipalității pentru a interveni.

De cealaltă parte, reprezentanții Primăriei Chișinău susțin că lucrările sunt neautorizate. Intervenția trebuia coordonată cu municipalitatea, mai ales pentru că Scuarul Catedralei este un monument istoric protejat.

La fața locului a venit și șeful Poliției Capitalei, Marin Garaz. Potrivit autorităților, poliția a fost solicitată prin intermediul Serviciului 112 de către reprezentanții Termoelectrica. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat după ședința Guvernului că polițiștii au intervenit pentru a permite angajaților Termoelectrica să efectueze lucrările necesare.

„Cunoașteți că au fost începute lucrări pentru repararea unei țevi de către Termoelectrica. Este foarte important să ne asigurăm că toți locuitorii capitalei vor avea căldură atunci când va începe sezonul rece”, a spus ministra.

Potrivit acesteia, reprezentanți ai administrației municipale ar fi împiedicat desfășurarea lucrărilor, motiv pentru care a fost solicitat sprijinul poliției.

„Anumiți pretori au creat impedimente pentru aceste lucrări. În acest context, a fost solicitată poliția ca să ofere sprijin necesar pentru ca aceste lucrări de reparație să se poată desfășura”, a explicat Daniella Misail-Nichitin.

Ministra de Interne a mai declarat că unele persoane care ar fi încercat să împiedice activitatea polițiștilor au fost escortate la sectorul de poliție pentru documentare.

„În contextul în care unele persoane au încercat să facă imixtiune în activitatea poliției, acestea au fost invitate la sectorul de poliție pentru a fi documentate contravențional, așa cum prevede legislația în vigoare”, a precizat ministra.

În același timp, reprezentanții Primăriei și cei ai MAN au respins acuzațiile privind imixtiunea în activitatea poliției.

Intervenția a avut și efecte asupra circulației. Un tractor folosit în zonă a blocat accesul, iar mai multe mijloace de transport public au rămas oprite în apropierea intersecției străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Columna.

În scuar au fost prezenți reprezentanți ai municipalității, inclusiv consilierul primarului general Ion Bulgac și viceprimarii Ilie Ceban și Victor Pruteanu. La fața locului au ajuns și deputații MAN Olga Ursu și Gaik Vartanean.

Forțele de ordine au asigurat accesul tehnicii Termoelectrica în zona unde întreprinderea susține că trebuie făcută intervenția.

Disputa a început la sfârșitul lunii septembrie. Primarul Ion Ceban a acuzat Termoelectrica că efectuează lucrări în Scuarul Catedralei fără autorizația Primăriei. Ulterior, edilul a anunțat că municipalitatea va sesiza Procuratura și instanța de judecată.

Termoelectrica a susținut însă că în zonă s-a produs o avarie la rețeaua termică, iar pierderile de agent termic au crescut. Directorul general al întreprinderii, Iurie Razlovan, a explicat că centrul orașului este alimentat temporar printr-o conexiune alternativă. Însă această soluție nu poate fi menținută pe termen lung în condițiile sezonului rece.

Pe 6 octombrie, conflictul a escaladat din nou. Vicepretorul sectorului Buiucani, Pavel Movilă, a fost escortat la poliție, oamenii legii afirmând că acesta ar fi încercat să împiedice examinarea unui caz. În zonă au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție. Reprezentanții municipalității au contestat necesitatea intervenției.

În aceeași zi, Termoelectrica a cerut din nou acces în Scuarul Catedralei pentru repararea avariei și a acuzat municipalitatea că împiedică intervenția echipelor sale.

Întreprinderea susține că, dacă accesul în zonă este asigurat și lucrările nu sunt întrerupte, reparația ar putea fi finalizată în aproximativ patru zile.

Termoelectrica avertizează că alimentarea temporară a zonei prin conexiunea alternativă nu oferă parametrii necesari pentru funcționarea rețelei în sezonul de încălzire și a făcut apel la conlucrare cu municipalitatea.