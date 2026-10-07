Tribunalul București a respins, miercuri, contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului pus de procurori pe vila sa din Mogoșoaia. Instanța a considerat contestația nefondată, iar decizia este definitivă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale trebuie să achite și 400 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Sechestrul asupra imobilului din Mogoșoaia a fost instituit de DIICOT pe 24 septembrie, în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Măsura asigurătorie a fost luată în vederea recuperării unui prejudiciu de 1,1 milioane de euro imputat în cadrul anchetei.

Călin Georgescu a contestat măsura în instanță și a cerut ridicarea sechestrului. Tribunalul București a respins însă solicitarea, iar hotărârea este

În același dosar, procurorii DIICOT au anunțat miercuri că au instituit sechestru și asupra mai multor conturi bancare deținute de Călin Georgescu.

Potrivit anchetatorilor, măsurile asigurătorii urmăresc recuperarea prejudiciului de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu se află din 29 septembrie în Arestul Central al Capitalei, după ce instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

El este acuzat în acest dosar că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Acuzațiile sunt investigate de procurori și nu reprezintă o condamnare definitivă.

Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat cu această sumă.

Potrivit anchetatorilor, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu.

Procurorii susțin că Georgescu i-ar fi propus omului de afaceri să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Pentru această activitate ar fi fost necesară o linie de credit de 6 milioane de euro.

Potrivit anchetei, Georgescu i l-ar fi recomandat lui Leu pe Ionel Rusen, care, la rândul său, i-ar fi făcut cunoștință cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea creditului, omul de afaceri ar fi fost solicitat să achite o garanție de un milion de euro.

Anchetatorii susțin că, din suma de un milion de euro, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Potrivit procurorilor, pentru această sumă ar fi fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi spus că valoarea creditului ar putea crește până la 15 milioane de euro.

Creditul nu ar mai fi fost acordat.

Răzvan Leu ar fi cerut ulterior restituirea celor 1,1 milioane de euro transferați, însă, potrivit anchetei, banii nu i-ar fi fost restituiți.